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بوتين خلال لقائه مع عباس: الوضع في الشرق الأوسط يتدهور
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الجزائر تخصص مبلغا ضخما لدعم مرافق استراتيجية
الجزائر تخصص مبلغا ضخما لدعم مرافق استراتيجية
سبوتنيك عربي
أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ ضخم لدعم مرافق استراتيجية في الدولة. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T16:25+0000
2024-10-24T16:25+0000
اقتصاد
الجزائر
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وقال وزير الإسكان الجزائري، طارق بلعريبي، إنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 89,676 مليار دينار جزائري، من أجل التكفل بإنجاز الطرق، والشبكات المختلفة، والتهيئة داخل المواقع السكنية.وأشار خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، من قبل لجنة المالية الجزائرية، أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 48,176 مليار دينار جزائري، من أجل إنجاز التهيئة داخل وخارج المواقع السكنية، ويشمل ذلك إنجاز الطرق والأرصفة، والانارة العمومية.وأوضح أن ذلك المبلغ مخصص أيضا للتزود بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة الصرف الصحي، فضلا عن الربط بشبكات الكهرباء والغاز لـ398 موقعا، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما "تم رصد مبلغ قدره 21.5 مليار دينار جزائري، من أجل أعمال التحسين الحضري، من طرق وأرصفة، وعمليات تبليط واسعة وإنارة عمومية، وكذلك مساحات خضراء للنسيج العمراني"، بحسب بلعريبي.وأضاف أنه "تم رصد مبلغ مالي قدره 7.5 مليار دينار جزائري، من أجل إنجاز التهيئة داخل وخارج المواقع السكنية"، مبينا أنه "تم حتى اليوم تم إنجاز وتسليم أشغال الطرق والأرصفة، وكذلك التزويد بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الربط بشبكات الكهرباء والغاز لـ 234 موقعا".وتابع وزير الإسكان الجزائري، طارق بلعريبي، أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 12.5 مليار دينار جزائري، "من أجل إنجاز الطرق والشبكات المختلفة الخاصة بالتجزئات الاجتماعية، وترقية للوعاء العقاري على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا".
https://sarabic.ae/20241021/شركة-ضخمة-تعمل-على-توظيف-نحو-7-آلاف-عامل-جزائري-1094004216.html
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اقتصاد, الجزائر
اقتصاد, الجزائر

الجزائر تخصص مبلغا ضخما لدعم مرافق استراتيجية

16:25 GMT 24.10.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaranعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / Unsplash/ aboodi vesakaran
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أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن تخصيص مبلغ ضخم لدعم مرافق استراتيجية في الدولة.
وقال وزير الإسكان الجزائري، طارق بلعريبي، إنه تم تخصيص مبلغ مالي قدره 89,676 مليار دينار جزائري، من أجل التكفل بإنجاز الطرق، والشبكات المختلفة، والتهيئة داخل المواقع السكنية.
وأشار خلال جلسة استماع بالمجلس الشعبي الوطني، من قبل لجنة المالية الجزائرية، أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 48,176 مليار دينار جزائري، من أجل إنجاز التهيئة داخل وخارج المواقع السكنية، ويشمل ذلك إنجاز الطرق والأرصفة، والانارة العمومية.
وأوضح أن ذلك المبلغ مخصص أيضا للتزود بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة الصرف الصحي، فضلا عن الربط بشبكات الكهرباء والغاز لـ398 موقعا، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.
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كما "تم رصد مبلغ قدره 21.5 مليار دينار جزائري، من أجل أعمال التحسين الحضري، من طرق وأرصفة، وعمليات تبليط واسعة وإنارة عمومية، وكذلك مساحات خضراء للنسيج العمراني"، بحسب بلعريبي.
وأضاف أنه "تم رصد مبلغ مالي قدره 7.5 مليار دينار جزائري، من أجل إنجاز التهيئة داخل وخارج المواقع السكنية"، مبينا أنه "تم حتى اليوم تم إنجاز وتسليم أشغال الطرق والأرصفة، وكذلك التزويد بالماء الصالح للشرب، والربط بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى الربط بشبكات الكهرباء والغاز لـ 234 موقعا".
وتابع وزير الإسكان الجزائري، طارق بلعريبي، أنه تم رصد مبلغ مالي قدره 12.5 مليار دينار جزائري، "من أجل إنجاز الطرق والشبكات المختلفة الخاصة بالتجزئات الاجتماعية، وترقية للوعاء العقاري على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا".
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