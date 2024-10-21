https://sarabic.ae/20241021/شركة-ضخمة-تعمل-على-توظيف-نحو-7-آلاف-عامل-جزائري-1094004216.html
شركة ضخمة تعمل على توظيف نحو 7 آلاف عامل جزائري
شركة ضخمة تعمل على توظيف نحو 7 آلاف عامل جزائري
سبوتنيك عربي
تسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية "أقروديف" الجزائرية، إلى توظيف مابين 5000 إلى 7000 عامل، في إطار مسار الدولة الجزائرية بـ"استرجاع الممتلكات المصادرة... 21.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-21T14:18+0000
2024-10-21T14:18+0000
2024-10-21T14:18+0000
الجزائر
اقتصاد
العالم العربي
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وقال المدير العام لمجمع "أقروديف"، إبراهيم لزرق، إن "المجمع يسعى لتحسين نوعية المنتوج كمًا ونوعًا وكذا استحداث مناصب العمل".وأعرب العمال عن تفاؤلهم الكبير بهذا الاسئناف، حيث أصبح يحدوهم أمل كبير لالتحاقهم من جديد بأماكن عملهم، بحسب موقع "النهار" الجزائري.وفي السياق ذاته، أكدت مديرة الإنتاج والنوعية بوحدة إنتاج الشوكولاتة والبسكويت والمثلجات في الشراقة، أن "هذه المؤسسة التي كانت متوقفة لسنوات، تعود إلى الحياة ضمن مسار الدولة لاسترجاع الممتلكات المصادرة بقرارات نهائية عبر الوطن، سيما الوحدات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية".
https://sarabic.ae/20241017/هل-تقصي-الجزائر-الشركات-الفرنسية-من-استثمارات-مهمة-في-قطاع-الطاقةخبيران-يوضحان-1093865669.html
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الجزائر, اقتصاد, العالم العربي
الجزائر, اقتصاد, العالم العربي
شركة ضخمة تعمل على توظيف نحو 7 آلاف عامل جزائري
تسعى الشركة القابضة للصناعات الغذائية "أقروديف" الجزائرية، إلى توظيف مابين 5000 إلى 7000 عامل، في إطار مسار الدولة الجزائرية بـ"استرجاع الممتلكات المصادرة بقرارات قضائية".
وقال المدير العام لمجمع "أقروديف"، إبراهيم لزرق، إن "المجمع يسعى لتحسين نوعية المنتوج كمًا ونوعًا وكذا استحداث مناصب العمل".
وتعد وحدة الشوكولاتة والبسكويت والمثلجات في مدينة الشراقة، واحدة من أصل 11 وحدة عبر البلاد أوكلت لمجمع "أقروديف" ضمن مسار استرجاع الممتلكات المصادرة وإعادة إدماج العمال واستحداث مناصب عمل جديدة من أجل إعادة إحياء المؤسسات المتوقفة.
وأعرب العمال عن تفاؤلهم الكبير بهذا الاسئناف، حيث أصبح يحدوهم أمل كبير لالتحاقهم من جديد بأماكن عملهم، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
وفي السياق ذاته، أكدت مديرة الإنتاج والنوعية بوحدة إنتاج الشوكولاتة والبسكويت والمثلجات في الشراقة، أن "هذه المؤسسة التي كانت متوقفة لسنوات، تعود إلى الحياة ضمن مسار الدولة لاسترجاع الممتلكات المصادرة بقرارات نهائية عبر الوطن، سيما الوحدات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية".