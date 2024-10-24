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https://sarabic.ae/20241024/الحكم-بحبس-رئيس-أسبق-لـ-نادي-عربي-كبير-4-سنوات-1094107241.html
الحكم بحبس رئيس أسبق لناد عربي كبير 4 سنوات
الحكم بحبس رئيس أسبق لناد عربي كبير 4 سنوات
سبوتنيك عربي
أدانت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء، شريف ملال، الرئيس الأسبق لنادي شبيبة القبائل، بـ4 سنوات مع السجن النافذ، على خلفية متابعته في قضية فساد. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T08:34+0000
2024-10-24T09:12+0000
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وذكرت صحيفة النهار، مساء أمس الأربعاء، أن محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد الجزائرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 4 سنوات بحق شريف ملال وغرامة مالية تصل لنحو 224 مليون دينار جزائري. وأدانت المحكمة أيضا شقيقه غيلاس بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر ب 224 مليون دينار جزائري (1 دينار جزائري يساوي 0.0075 دولار أمريكي) مع إلقاء القبض الدولي عليه. ولم تكتف المحكمة الجزائرية بذلك بل طلبت مصادرة جميع الأملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.وأدان القاضي، شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و 32 مليون دينار جزائري.ويشار إلى أن شريف ملال، تورط في قضايا الفساد، بعد استغلاله منصبه كرئيس لفريق شبيبة القبائل الجزائري، مع استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم ” شبيبة القبائل "jsk ssp"، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 الف دولار، مع مبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف أورو.سبق أن تم توجيه بعض التهم للمتهمين من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود من خلال استعمال تسهيلات وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية من أجل إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.فضلا عن الإخفاء والتستر عمدا على المصدر غير المشروع لممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية.
https://sarabic.ae/20220515/الأمن-الجزائري-يوقف-رئيس--شبيبة-القبائل-السابق-بتهمة-التحريض-1062280367.html
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الأخبار, الجزائر, رياضة, منوعات
الأخبار, الجزائر, رياضة, منوعات

الحكم بحبس رئيس أسبق لناد عربي كبير 4 سنوات

08:34 GMT 24.10.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 24.10.2024)
© Photo / unsplash/ jason chartersملعب كرة قدم
ملعب كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / unsplash/ jason charters
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أدانت محكمة جزائرية، أمس الأربعاء، شريف ملال، الرئيس الأسبق لنادي شبيبة القبائل، بـ4 سنوات مع السجن النافذ، على خلفية متابعته في قضية فساد.
وذكرت صحيفة النهار، مساء أمس الأربعاء، أن محكمة القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد الجزائرية قد أصدرت أحكاما بالسجن 4 سنوات بحق شريف ملال وغرامة مالية تصل لنحو 224 مليون دينار جزائري.
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الأمن الجزائري يوقف رئيس "شبيبة القبائل" السابق بتهمة التحريض
15 مايو 2022, 20:37 GMT
وأدانت المحكمة أيضا شقيقه غيلاس بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر ب 224 مليون دينار جزائري (1 دينار جزائري يساوي 0.0075 دولار أمريكي) مع إلقاء القبض الدولي عليه.
ولم تكتف المحكمة الجزائرية بذلك بل طلبت مصادرة جميع الأملاك العقارية المنقولة وغير المنقولة.
وأدان القاضي، شركات شريف ملال المتابعة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة تتراوح بين 12 و 32 مليون دينار جزائري.
ويشار إلى أن شريف ملال، تورط في قضايا الفساد، بعد استغلاله منصبه كرئيس لفريق شبيبة القبائل الجزائري، مع استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم ” شبيبة القبائل "jsk ssp"، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 الف دولار، مع مبالغ مالية أخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف أورو.
سبق أن تم توجيه بعض التهم للمتهمين من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود من خلال استعمال تسهيلات وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية من أجل إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
فضلا عن الإخفاء والتستر عمدا على المصدر غير المشروع لممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية.
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