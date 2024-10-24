https://sarabic.ae/20241024/تفاصيل-التغييرات-الإدارية-الكبيرة-التي-أجراها-الملك-المغربي-في-البلاد--1094135669.html

تفاصيل التغييرات الإدارية الكبيرة التي أجراها الملك المغربي في البلاد

تفاصيل التغييرات الإدارية الكبيرة التي أجراها الملك المغربي في البلاد

سبوتنيك عربي

أجرى المغرب تعديلا وزاريا كبيرًا، شمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، مع تعيين وزراء جدد فيها، بينما بقيت وزارات كالداخلية والمالية والخارجية والعدل... 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T17:02+0000

2024-10-24T17:02+0000

2024-10-24T17:02+0000

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واستقبل الملك محمد السادس، في قاعة العرش بالقصر الملكي في الرباط، رئيس الحكومة وأعضاءها بعد إعادة هيكلتها، كما استقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية والمركزية.وفيما يلي أسماء الوزراء بالحكومة:– عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.- عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.– ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.– عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.– أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.– محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.– نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.– نزار بركة، وزير التجهيز والماء.– محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.– أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.– فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.– أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.– يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.– رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.– فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.– عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.– ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.– عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.– محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.– نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.– عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.– كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.– فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.– مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.– أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.– زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.– عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.– أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.– هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.– لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.– عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.ولاة بالإدارة الترابية_ معاذ الجامعي، والي جهة فاس – مكناس، وعامل عمالة فاس_ خطيب الهبيل، والي جهة الشرق، وعامل عمالة وجدة – أنجاد– السعيد زنيبر، والي جهة درعة – تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية– محمد بنرباك، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وعامل إقليم بني ملالوالي بالإدارة المركزية:– جلول صمصم، والي، مدير عام الجماعات الترابيةعمال بالإدارة الترابية:– امحمد عطفاوي، عامل إقليم الجديدة– المصطفى النوحي، عامل عمالة الصخيرات – تمارة– عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة– محمد فطاح، عامل إقليم آسفي– مبروك تابت، عامل إقليم تارودانت– محمد سمير الخمليشي، عامل إقليم مولاي يعقوب– عبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم تيزنيت– شكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة– حسن بنخيي، عامل إقليم أزيلال– عبد الله شاطر، عامل إقليم طانطان– محمد رشدي، عامل إقليم أوسرد– عبد الحق حمداوي، عامل عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان– عبد اللطيف النحلي، عامل إقليم الخميسات– جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر– إدريس مصباح، عامل إقليم إفران– علال الباز، عامل إقليم بولمان– بدر بوسيف، عامل إقليم تاوريرت– عبد السلام الحتاش، عامل إقليم جرسيف– عبد السلام فريندو، عامل إقليم الدريوش– محمد عادل إهوران، عامل إقليم خنيفرة– إدريس روبيو، عامل إقليم سيدي سليمان– عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت– إبراهيم بوتوملات، عامل إقليم السمارة– محمد الطاوس، عامل عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمديعامل بالإدارة المركزية:– الحسن مزغمة، عامل، مدير الشؤون القروية

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