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بوتين: يتم استخدام أوكرانيا لخلق تهديد خطير ضد روسيا
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241024/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-شريانا-حيويا-لإمداد-القوات-الأوكرانية-فيديو-1094105107.html
سلاح الجو الروسي يدمر "شريانا حيويا" لإمداد القوات الأوكرانية... فيديو
سلاح الجو الروسي يدمر "شريانا حيويا" لإمداد القوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يتضمن لقطات لتدمير الطائرات الروسية لمعبر فوق نهر أوسكول، غربي منطقة كوبيانسك-أوزلوفوي في مقاطعة خاركوف. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T07:45+0000
2024-10-24T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 11 ثانية، تعرض الجسر الواقع فوق النهر للقصف، مما تلاه انفجار قوي.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات الدؤوبة، التي قامت بها قوات الفضاء الروسية، كانت كفيلة بحرمان القوات المسلحة الأوكرانية من طرق الإمداد المتبقية.شاهد أيضا... مقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

سلاح الجو الروسي يدمر "شريانا حيويا" لإمداد القوات الأوكرانية... فيديو

07:45 GMT 24.10.2024
© Photo / Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورسوخوي
سوخوي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© Photo / Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو، يتضمن لقطات لتدمير الطائرات الروسية لمعبر فوق نهر أوسكول، غربي منطقة كوبيانسك-أوزلوفوي في مقاطعة خاركوف.
ويظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 11 ثانية، تعرض الجسر الواقع فوق النهر للقصف، مما تلاه انفجار قوي.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن العمليات الدؤوبة، التي قامت بها قوات الفضاء الروسية، كانت كفيلة بحرمان القوات المسلحة الأوكرانية من طرق الإمداد المتبقية.
شاهد أيضا... مقاتلة "سو 34" تستهدف مواقع أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
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