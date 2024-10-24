https://sarabic.ae/20241024/فيفا-يصدر-تصنيف-شهر-أكتوبر-للمنتخبات-الدولية-والعربية-1094117419.html
"فيفا" يصدر تصنيف شهر أكتوبر للمنتخبات الدولية والعربية
"فيفا" يصدر تصنيف شهر أكتوبر للمنتخبات الدولية والعربية
سبوتنيك عربي
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الدوري لشهر أكتوبر/ تشرين الأول للمنتخبات، والذي شهد استمرار تصدر المنتخب الأرجنتيني للتصنيف. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T11:32+0000
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وتصدر منتخب المغرب ترتيب أفضل 10 منتخبات على المستوى الأفريقي، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد السنغال التي احتلت المركز الثاني أفريقيًّا.وتقدم منتخب نيجيريا للمركز 36 عالميًّا والرابع أفريقيًّا، والجزائر للمركز 37 عالميًّا والخامس أفريقيًّا، فيما تقدم المنتخب المصري مركز في التصنيف، حيث إنه كان يحتل المركز الـ31 في قبل أن يحتل المركز الـ30 حاليًا.وهبط المنتخب التونسي 11 مركزا وهو الأسوء في التصنيف، فيما جمع المنتخب البوتسواني أكبر عدد من النقاط في التصنيف الحالي بواقع 38.3، بينما على النقيض خسر منتخب كاب فيردي أكبر عدد من النقاط بواقع 38.3.وعلى الصعيد العالمي، ما زال المنتخب الأرجنتيني يسيطر على القمة برصيد 1883.5 نقطة، مستفيدًا من نتائجه المميزة تحت قيادة النجم ليونيل ميسي منذ تتويجه بكأس العالم 2022.وتأتي فرنسا في المركز الثاني عالميًا، تليها إسبانيا التي حققت بدورها تقدمًا في التصنيف.
https://sarabic.ae/20240919/فيفا-يصدر-تصنيف-شهر-سبتمبر-لأفضل-المنتخبات-في-العالم-1092905705.html
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أخبار الفيفا, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار الفيفا, مصر, أخبار مصر الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات, رياضة, الأخبار
"فيفا" يصدر تصنيف شهر أكتوبر للمنتخبات الدولية والعربية
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم التصنيف الدوري لشهر أكتوبر/ تشرين الأول للمنتخبات، والذي شهد استمرار تصدر المنتخب الأرجنتيني للتصنيف.
وتصدر منتخب المغرب ترتيب أفضل 10 منتخبات على المستوى الأفريقي، فيما جاء منتخب مصر في المركز الثالث بعد السنغال التي احتلت المركز الثاني أفريقيًّا.
وتقدم منتخب نيجيريا للمركز 36 عالميًّا والرابع أفريقيًّا، والجزائر للمركز 37 عالميًّا والخامس أفريقيًّا، فيما تقدم المنتخب المصري مركز في التصنيف، حيث إنه كان يحتل المركز الـ31 في قبل أن يحتل المركز الـ30 حاليًا.
وهبط المنتخب التونسي 11 مركزا وهو الأسوء في التصنيف، فيما جمع المنتخب البوتسواني أكبر عدد من النقاط في التصنيف الحالي بواقع 38.3، بينما على النقيض خسر منتخب كاب فيردي أكبر عدد من النقاط بواقع 38.3.
وعلى الصعيد العالمي، ما زال المنتخب الأرجنتيني يسيطر على القمة برصيد 1883.5 نقطة، مستفيدًا من نتائجه المميزة تحت قيادة النجم ليونيل ميسي منذ تتويجه بكأس العالم 2022.
وتأتي فرنسا في المركز الثاني عالميًا، تليها إسبانيا التي حققت بدورها تقدمًا في التصنيف.