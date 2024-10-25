https://sarabic.ae/20241025/البنتاغون-يعلق-على-نفقات-مشكوك-فيها-تم-تحويلها-إلى-أوكرانيا--1094170108.html

البنتاغون يعلق على "نفقات مشكوك فيها" تم تحويلها إلى أوكرانيا

البنتاغون يعلق على "نفقات مشكوك فيها" تم تحويلها إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وصف مكتب المفتش العام في البنتاغون الأموال التي تم تحويلها إلى أوكرانيا في عام 2022 بأنها نفقات مشكوك فيها لأنها لم تكن موثقة بشكل كاف. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T16:29+0000

2024-10-25T16:29+0000

2024-10-25T16:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

وأضاف البيان الصحفي الصادر عن مكتب المفتش العام في البنتاغون، أن "المفتش العام قام بمراجعة معاملات الدفع التي يبلغ مجموعها 2.1 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2022. ووجدت المراجعة أن وزارة الدفاع لم تقدم وثائق كافية لدعم صحة أو دقة نصف هذا المبلغ - 1.1 مليار دولار".وجاء في البيان: "بدون وثائق كافية لتبرير هذه المدفوعات والتحقق منها، لا تستطيع وزارة الدفاع تزويد قيادة البنتاغون أو الكونغرس بضمانات الشفافية فيما يتعلق باستخدام أموال المساعدة لأوكرانيا".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لكييف، وتعهدت بالإضافة إلى ذلك بنقل مئات القطع من المعدات في الأشهر المقبلة.وجاء في بيان البيت الأبيض: "أعلن الرئيس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا تشمل قدرات دفاع جوي إضافية وذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة وذخائر بالغة الأهمية".وتابع البيان أن بايدن سيستضيف اجتماعًا افتراضيًا على مستوى الزعماء لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتنسيق تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sarabic.ae/20241025/أوقفتها-عن-إكمال-مهامهامشاهد-لمسيرة-روسية-تحول-دبابة-أوكرانية-إلى-كتلة-من-اللهب-فيديو--1094166759.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية