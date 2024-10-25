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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241025/أوقفتها-عن-إكمال-مهامهامشاهد-لمسيرة-روسية-تحول-دبابة-أوكرانية-إلى-كتلة-من-اللهب-فيديو--1094166759.html
"أوقفتها عن إكمال مهامها"...مشاهد لمسيرة روسية تحول دبابة أوكرانية إلى "كتلة من اللهب"... فيديو
"أوقفتها عن إكمال مهامها"...مشاهد لمسيرة روسية تحول دبابة أوكرانية إلى "كتلة من اللهب"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام طائرة دون طيار روسية بتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية كانت تحاول اختراق منطقة مأهولة بالسكان في مقاطعة كورسك... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T14:29+0000
2024-10-25T14:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهدة لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الدبابة الأوكرانية وتحقيق إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 300 عسكري و10 مركبات قتالية مصفحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 26550 عسكرياً، و165 دبابة، و177 دبابة، و93 مركبة مشاة قتالية، و105 ناقلات جند مدرعة، و1003 مركبات قتالية مصفحة، و686 سيارة، و229 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و57 محطة حرب إلكترونية، و11 راداراً مضاد للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241025/إعلام-الغرب-محروم-من-البيانات-المناخية-المهمة-بسبب-حظر-التعاون-مع-روسيا-1094163815.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"أوقفتها عن إكمال مهامها"...مشاهد لمسيرة روسية تحول دبابة أوكرانية إلى "كتلة من اللهب"... فيديو

14:29 GMT 25.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر دبابة أوكرانية على حدود كورسك
مشاهد لمسيرة روسية وهي تدمر دبابة أوكرانية على حدود كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام طائرة دون طيار روسية بتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية كانت تحاول اختراق منطقة مأهولة بالسكان في مقاطعة كورسك الحدودية.
وتبين المشاهدة لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الدبابة الأوكرانية وتحقيق إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 300 عسكري و10 مركبات قتالية مصفحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري، و10 مركبات قتالية مصفحة، من بينها دبابة، وناقلة جند مصفحة، و8 عربات قتاية مصفحة، و3 مدافع، و5 مدافع هاون، و3 سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، وأسر 4 عساكر من القوات المسلحة الأوكرانية".

أرخبيل أرض فرانس جوزيف في بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي - ساحل جزيرة أرض جيورجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
إعلام: الغرب محروم من البيانات المناخية المهمة بسبب حظر التعاون مع روسيا
13:41 GMT
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 26550 عسكرياً، و165 دبابة، و177 دبابة، و93 مركبة مشاة قتالية، و105 ناقلات جند مدرعة، و1003 مركبات قتالية مصفحة، و686 سيارة، و229 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و57 محطة حرب إلكترونية، و11 راداراً مضاد للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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