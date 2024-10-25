https://sarabic.ae/20241025/أوقفتها-عن-إكمال-مهامهامشاهد-لمسيرة-روسية-تحول-دبابة-أوكرانية-إلى-كتلة-من-اللهب-فيديو--1094166759.html

"أوقفتها عن إكمال مهامها"...مشاهد لمسيرة روسية تحول دبابة أوكرانية إلى "كتلة من اللهب"... فيديو

"أوقفتها عن إكمال مهامها"...مشاهد لمسيرة روسية تحول دبابة أوكرانية إلى "كتلة من اللهب"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام طائرة دون طيار روسية بتدمير دبابة تابعة للقوات الأوكرانية كانت تحاول اختراق منطقة مأهولة بالسكان في مقاطعة كورسك... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T14:29+0000

2024-10-25T14:29+0000

2024-10-25T14:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهدة لحظة انقضاض المسيرة الروسية على الدبابة الأوكرانية وتحقيق إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 300 عسكري و10 مركبات قتالية مصفحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 26550 عسكرياً، و165 دبابة، و177 دبابة، و93 مركبة مشاة قتالية، و105 ناقلات جند مدرعة، و1003 مركبات قتالية مصفحة، و686 سيارة، و229 مدفع ميدان، و38 راجمة صواريخ من بينها 9 راجمات من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و9 قاذفات لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و5 سيارات للنقل والتذخير، و57 محطة حرب إلكترونية، و11 راداراً مضاد للبطاريات، و3 رادارات دفاع جوي، و22 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو آر-77"، وكذلك 3 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241025/إعلام-الغرب-محروم-من-البيانات-المناخية-المهمة-بسبب-حظر-التعاون-مع-روسيا-1094163815.html

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روسيا, رصد عسكري