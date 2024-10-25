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الرئيس البرازيلي يلغي رحلته إلى مؤتمر المناخ لأسباب صحية
الرئيس البرازيلي يلغي رحلته إلى مؤتمر المناخ لأسباب صحية
سبوتنيك عربي
ألغى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارته إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في كولومبيا بعد نصيحة طبية إثر إصابته بإصابة في الرأس نهاية الأسبوع... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T20:22+0000
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وكان قد اضطر بالفعل إلى إلغاء رحلة إلى روسيا لحضور قمة مجموعة "بريكس"، وخضع لولا لفحوص طبية جديدة، أظهرت أنه في حالة "مستقرة" بعد سقوط تسبب في إصابته بجرح في مؤخرة رأسه، وأسفرت عن نزيف صغير في المخ.وكان من المقرر أن يسافر إلى كولومبيا يوم الاثنين، إلا أنه سيخضع لفحوصات جديدة في غضون 5 أيام.ويوم الأحد، أعلن الرئيس البرازيلي أنه لن يسافر إلى قازان في روسيا لحضور قمة "بريكس"، وذلك بعد نصيحة طبية بتجنب الرحلات الطويلة مؤقتاً بعد أن أصيب رأسه في حادث داخل منزله.وذكر قصر الرئاسة في بيان أن لولا سيشارك في اجتماع "بريكس" عبر دائرة تلفزيونية.وذكر تقرير طبي صادر عن مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا أن لولا "تم نصحه بتفادي الرحلات الجوية لمسافات طويلة، لكن فيما عدا ذلك فبوسعه ممارسة مهامه المعتادة"، مضيفاً أن لولا أصيب بجرح في مؤخرة رأسه.
https://sarabic.ae/20241023/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-تسريع-العمل-على-إنشاء-نظام-مالي-خاص-بـبريكس-1094080710.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل , قمة بريكس 2024
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار البرازيل , قمة بريكس 2024

الرئيس البرازيلي يلغي رحلته إلى مؤتمر المناخ لأسباب صحية

20:22 GMT 25.10.2024
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمة جاير بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا يشرب الماء بينما تزيل زوجته روزانجيلا نظارته، بعد هزيمة جاير بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية ليصبح الرئيس القادم للبلاد، في ساو باولو البرازيل، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Andre Penner
تابعنا عبر
ألغى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارته إلى قمة الأمم المتحدة للمناخ في كولومبيا بعد نصيحة طبية إثر إصابته بإصابة في الرأس نهاية الأسبوع الماضي.
وكان قد اضطر بالفعل إلى إلغاء رحلة إلى روسيا لحضور قمة مجموعة "بريكس"، وخضع لولا لفحوص طبية جديدة، أظهرت أنه في حالة "مستقرة" بعد سقوط تسبب في إصابته بجرح في مؤخرة رأسه، وأسفرت عن نزيف صغير في المخ.
وكان من المقرر أن يسافر إلى كولومبيا يوم الاثنين، إلا أنه سيخضع لفحوصات جديدة في غضون 5 أيام.
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"
23 أكتوبر, 12:18 GMT
ويوم الأحد، أعلن الرئيس البرازيلي أنه لن يسافر إلى قازان في روسيا لحضور قمة "بريكس"، وذلك بعد نصيحة طبية بتجنب الرحلات الطويلة مؤقتاً بعد أن أصيب رأسه في حادث داخل منزله.
وذكر قصر الرئاسة في بيان أن لولا سيشارك في اجتماع "بريكس" عبر دائرة تلفزيونية.
وذكر تقرير طبي صادر عن مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا أن لولا "تم نصحه بتفادي الرحلات الجوية لمسافات طويلة، لكن فيما عدا ذلك فبوسعه ممارسة مهامه المعتادة"، مضيفاً أن لولا أصيب بجرح في مؤخرة رأسه.
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