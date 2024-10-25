https://sarabic.ae/20241025/الرئيس-التايواني-لن-نتنازل-عن-شبر-واحد-من-أراضينا-1094145165.html
الرئيس التايواني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا
الرئيس التايواني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا
سبوتنيك عربي
قال رئيس تايوان (الصين)، لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، إن "الجزيرة لن تتنازل دفاعا عن أراضيها"، في حين تواصل الصين الضغط العسكري على تايبيه لقبول مطالبها بفرض... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T05:18+0000
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن لاي قوله: "لن نتنازل عن شبر واحد من الأرض في تايوان وبينغو وكينمن وماتسو خلال دفاعنا بحزم عن وطننا"، في إشارة إلى الجزر التي تسيطر عليها تايبيه.وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأربعاء الماضي، إنها رصدت مجموعة حاملة طائرات صينية تبحر باتجاه المياه الفاصلة بين تايوان والصين، بعد يوم من إجراء بكين مناورة بالذخيرة الحية قبالة سواحل تايوان.وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر منصة "إكس" رصد مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ" الصينية قرب جزر براتاس التي تديرها تايبيه، على بعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلاً) جنوب غرب تايوان، متجهة شمالاً نحو مضيق تايوان الحساس.وأضافت وزارة الدفاع التايوانية إن السفن التابعة للبحرية الصينية "بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ أبحرت عبر المياه القريبة من دونغشا (جزر براتاس) واستمرت شمالا نحو مضيق تايوان"، مشيرة إلى إن الجيش التايواني "راقب الوضع واستجاب وفقا لذلك".وشاركت حاملة الطائرات "لياونينغ" في التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق حول تايوان الأسبوع الماضي والتي أدانتها تايبيه وداعمتها الرئيسية واشنطن.واتهمت تايوان الصين بتعمدها التأثير على شعب وزعماء الجزيرة (تايوان)، لحملهم على التخلي عن طموحهم في الحكم الذاتي.جاء ذلك بالتزامن مع قيام الصين بتدريبات عسكرية بحرية، حول جزيرة تايوان، ونشر خفر السواحل الصيني خريطة تظهر سفنها وهي تطوق الجزيرة في تشكيل على شكل قلب، ووصفت ذلك بأنه "عمل من أعمال الحب".يُشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الأخبار
الرئيس التايواني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا
قال رئيس تايوان (الصين)، لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، إن "الجزيرة لن تتنازل دفاعا عن أراضيها"، في حين تواصل الصين الضغط العسكري على تايبيه لقبول مطالبها بفرض السيادة.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن لاي قوله: "لن نتنازل عن شبر واحد من الأرض في تايوان وبينغو وكينمن وماتسو خلال دفاعنا بحزم عن وطننا"، في إشارة إلى الجزر التي تسيطر عليها تايبيه.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأربعاء الماضي، إنها رصدت مجموعة حاملة طائرات صينية
تبحر باتجاه المياه الفاصلة بين تايوان والصين، بعد يوم من إجراء بكين مناورة بالذخيرة الحية قبالة سواحل تايوان.
وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر منصة "إكس" رصد مجموعة حاملة الطائرات "لياونينغ" الصينية قرب جزر براتاس التي تديرها تايبيه، على بعد نحو 400 كيلومتر (250 ميلاً) جنوب غرب تايوان، متجهة شمالاً نحو مضيق تايوان الحساس.
وأضافت وزارة الدفاع التايوانية إن السفن التابعة للبحرية الصينية "بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ أبحرت عبر المياه القريبة من دونغشا (جزر براتاس) واستمرت شمالا نحو مضيق تايوان"، مشيرة إلى إن الجيش التايواني "راقب الوضع واستجاب وفقا لذلك".
وشاركت حاملة الطائرات "لياونينغ" في التدريبات العسكرية الصينية واسعة النطاق
حول تايوان الأسبوع الماضي والتي أدانتها تايبيه وداعمتها الرئيسية واشنطن.
واتهمت تايوان الصين بتعمدها التأثير على شعب وزعماء الجزيرة (تايوان)، لحملهم على التخلي عن طموحهم في الحكم الذاتي.
جاء ذلك بالتزامن مع قيام الصين بتدريبات عسكرية بحرية، حول جزيرة تايوان
، ونشر خفر السواحل الصيني خريطة تظهر سفنها وهي تطوق الجزيرة في تشكيل على شكل قلب، ووصفت ذلك بأنه "عمل من أعمال الحب".
يُشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة باعتبارها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.