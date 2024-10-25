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الصحفية دارين الحلوي: إسرائيل تستهدف الصحافيين في رسالة واضحة لمنع نقل الحقيقة
الصحفية دارين الحلوي: إسرائيل تستهدف الصحافيين في رسالة واضحة لمنع نقل الحقيقة
سبوتنيك عربي
أكدت دارين الحلوي، مراسلة "سكاي نيوز عربية" في المنطقة (مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية التي كانت متواجدة في مكان الاستهداف)، أنه "كان هناك 7 فرق إعلامية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
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وشددت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" على أنهم "بحثوا عن أماكن آمنة تفادياً لأي خطر، إلا أنهم لم يتلقوا أي تحذير قبل القصف".وحذرت الحلوي من أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحافة بشكل "عبثي" على غرار ما حدث مع الزميل عصام عبدلله والزملاء في قناة الميادين".يذكر أنه في تمام الساعة 3:30 فجر اليوم، تعرض مقر صحفي في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى مقتل 3 صحافيين وإصابة عدد آخر.
https://sarabic.ae/20241025/وزير-الطاقة-اللبناني-لـسبوتنيك-لا-بوادر-إيجابية-توحي-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان--1094169682.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

الصحفية دارين الحلوي: إسرائيل تستهدف الصحافيين في رسالة واضحة لمنع نقل الحقيقة

17:51 GMT 25.10.2024
© Fotolia / Maxoidosصحافة
صحافة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Fotolia / Maxoidos
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أكدت دارين الحلوي، مراسلة "سكاي نيوز عربية" في المنطقة (مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية التي كانت متواجدة في مكان الاستهداف)، أنه "كان هناك 7 فرق إعلامية متواجدة في الموقع، حيث انتقلوا إليه قبل 3 أسابيع بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي إخلاء منطقة مرجعيون وابل السقي مع بداية العملية البرية على جنوب لبنان".
وشددت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" على أنهم "بحثوا عن أماكن آمنة تفادياً لأي خطر، إلا أنهم لم يتلقوا أي تحذير قبل القصف".
ووصفت الحلوي الاستهداف بأنه "مباشر للصحافيين"، مشيرة إلى أن "سياراتهم تحمل شعار الصحافة، مما يجعل من الواضح أنهم كانوا في مهمة إعلامية". وأضافت أن "هذا الهجوم يمثل رسالة موجهة لوسائل الإعلام التي تغطي الأحداث في جنوب لبنان".
وحذرت الحلوي من أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحافة بشكل "عبثي" على غرار ما حدث مع الزميل عصام عبدلله والزملاء في قناة الميادين".
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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15:47 GMT
يذكر أنه في تمام الساعة 3:30 فجر اليوم، تعرض مقر صحفي في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى مقتل 3 صحافيين وإصابة عدد آخر.
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