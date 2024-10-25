https://sarabic.ae/20241025/الصحفية-دارين-الحلوي-إسرائيل-تستهدف-الصحافيين-في-رسالة-واضحة-لمنع-نقل-الحقيقة--1094171964.html

الصحفية دارين الحلوي: إسرائيل تستهدف الصحافيين في رسالة واضحة لمنع نقل الحقيقة

الصحفية دارين الحلوي: إسرائيل تستهدف الصحافيين في رسالة واضحة لمنع نقل الحقيقة

سبوتنيك عربي

أكدت دارين الحلوي، مراسلة "سكاي نيوز عربية" في المنطقة (مراسلة إحدى القنوات التلفزيونية التي كانت متواجدة في مكان الاستهداف)، أنه "كان هناك 7 فرق إعلامية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T17:51+0000

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وشددت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" على أنهم "بحثوا عن أماكن آمنة تفادياً لأي خطر، إلا أنهم لم يتلقوا أي تحذير قبل القصف".وحذرت الحلوي من أن "الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحافة بشكل "عبثي" على غرار ما حدث مع الزميل عصام عبدلله والزملاء في قناة الميادين".يذكر أنه في تمام الساعة 3:30 فجر اليوم، تعرض مقر صحفي في منطقة حاصبيا جنوبي لبنان لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى مقتل 3 صحافيين وإصابة عدد آخر.

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