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بوتين: مسألة تبادل المساعدات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ هي قرار سيادي
بوتين: مسألة تبادل المساعدات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ هي قرار سيادي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مسألة تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة مع كوريا الديمقراطية هي مسألة تخص روسيا وجمهورية كوريا الشعبية... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T10:08+0000
2024-10-25T10:21+0000
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وأشار بوتين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إلى أن المادة الرابعة في الاتفاقية مع كوريا الديمقراطية تؤكد على الدعم العسكري المتبادل حال تعرض أي من الطرفين للعدوان، وأن هذا قرار سيادي خاص بنا".ورد بوتين على سؤال وجهته الإعلامية الروسية أولغا سكابييفا لبوتين عبر برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1": "هل تابعت الانفجار الذي أحدثته تصريحاتكم حول كوريا الشمالية في واشنطن والغرب؟ بالقول: لا أدري ما حقيقة الانفجار الذي أحدثته تصريحاتي حول كوريا الشمالية لكن آمل أن لا تتناثر شظاياه بعيدا".وأبرمت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة بوتين إلى بيونغيانغ يومي 18 و19 يونيو/حزيران الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة جديدة، تنص على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول ووجد نفسه في حالة الحرب، يقوم الجانب الآخر فورًا بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات للقيام بالأنشطة المشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب وضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا
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روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم

بوتين: مسألة تبادل المساعدات العسكرية بين موسكو وبيونغيانغ هي قرار سيادي

10:08 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن مسألة تقديم المساعدة العسكرية المتبادلة مع كوريا الديمقراطية هي مسألة تخص روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والأمر متروك لهما ليقررا ما إذا كانا سيقتصران على التدريبات وتبادل الخبرات في إطار المادة المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة.
وأشار بوتين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إلى أن المادة الرابعة في الاتفاقية مع كوريا الديمقراطية تؤكد على الدعم العسكري المتبادل حال تعرض أي من الطرفين للعدوان، وأن هذا قرار سيادي خاص بنا".

وأضاف بوتين: "أريد أن أقول إن هذا هو قرارنا السيادي، هل سنطبق شيئًا ما، أو لن نطبقه، وأين وكيف، هل نحتاج إليه، أم أننا سننخرط، على سبيل المثال، فقط في إجراء نوع من التدريبات، والإعداد ونقل بعض الخبرة – هذا هو شأننا"، بالكيفية نفسها التي يقولون فيها إن أوكرانيا ستضمن أمنها، بمساعدة "الناتو" أو من دون مساعدته.

ورد بوتين على سؤال وجهته الإعلامية الروسية أولغا سكابييفا لبوتين عبر برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا-1": "هل تابعت الانفجار الذي أحدثته تصريحاتكم حول كوريا الشمالية في واشنطن والغرب؟ بالقول: لا أدري ما حقيقة الانفجار الذي أحدثته تصريحاتي حول كوريا الشمالية لكن آمل أن لا تتناثر شظاياه بعيدا".
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وأبرمت روسيا وكوريا الديمقراطية، خلال زيارة بوتين إلى بيونغيانغ يومي 18 و19 يونيو/حزيران الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة جديدة، تنص على أنه إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم مسلح من قبل أي دولة أو عدة دول ووجد نفسه في حالة الحرب، يقوم الجانب الآخر فورًا بتقديم المساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات بكل الوسائل المتاحة له وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ووفقًا لتشريعات روسيا الاتحادية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المادة الثامنة، ينشئ الطرفان آليات للقيام بالأنشطة المشتركة من أجل تعزيز القدرات الدفاعية بما يخدم منع الحرب وضمان السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
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