تجمع "قمم" يتهم الجيش السوداني بإغلاق باب الحوار لوقف الحرب

عربي
إسرائيل تعلن بدء هجومها للرد على إيران - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
08:27 GMT
34 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
10:31 GMT
29 د
من الملعب
خسارة أرسنال تعزز موقع ليفربول والسيتي ورسالة قوية من برشلونة قبل الكلاسيكو
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
15:47 GMT
24 د
حصاد الأسبوع
خبير: العمليات الإرهابية ضد إيران لن تزيدها إلا تصميما على دعم محور المقاومة
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241025/تجمع-قمم-يتهم-الجيش-السوداني-بإغلاق-باب-الحوار-لوقف-الحرب-1094174161.html
تجمع "قمم" يتهم الجيش السوداني بإغلاق باب الحوار لوقف الحرب
تجمع "قمم" يتهم الجيش السوداني بإغلاق باب الحوار لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
اتهم الأمين العام لتجمع القوى المدنية المتحدة في السودان "قمم"، إبراهيم زريبة، الجيش السوداني بإغلاق باب الحوار مع القوى السياسية لوقف الحرب المشتعلة في البلاد... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T22:18+0000
2024-10-25T22:17+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_d96ebe460f6c4d5d1adda4adf228c1a7.jpg
وأكد زريبة في حوار صحفي مع موقع "سودان تربيون" أن التحالف لن ييأس من طرق أبواب الحوار مع الجيش السوداني لإيقاف الحرب، مؤكدا أن قوات الدعم السريع أعلنت أنها مع قيام الدولة المدنية الديمقراطية، ما يجعلهم يشجعون ذلك التوجه كقوة مدنية ويعززونه عبر التواصل.وأوضح زريبة أن الجيش السوداني "أوصد باب الحوار مع كل القوى السياسية المنادية بوقف الحرب وإعادة السلطة للمدنيين، كما حدث مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، لكننا لا نيأس وسنُطرق الأبواب"، مشيرا إلى أن "قمم" تعزز التواصل مع قيادة الدعم السريع والحوار لأن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية هي هدفها وشعارها.يشار إلى أن إبراهيم موسى زريبة، الأمين العام للقوى المدنية المتحدة (قمم)، كان كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان في محادثات جوبا للسلام التي أفضت إلى اتفاق مع عدد من الحركات المسلحة وعرف حينها (اتفاقية جوبا لسلام السودان)؛ كما يعتبر خبيرا في فض النزاعات وبناء السلام.وفي سبتمبر الماضي، أعلن زريبة تشكيل “قمم” والذي يضم قوى سياسية ومجتمعية بما في ذلك الشباب ولجان المقاومة والقطاعات النسوية وحركات الكفاح المسلح وشخصيات دينية ومجتمعية من حوالي 68 تنظيما.ويضم التحالف 12 تنظيما سياسيا واجتماعيا وقعت على ميثاق التحالف قبل شهرين إلى جانب ثمانية حركات من الكفاح المسلح التي سبق أن وقعت اتفاقيات سلام من بينها حركة تحرير السودان/ القيادة التاريخية وحركة الإصلاح والتجديد، والقيادة الميدانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المجتمعية.أعلن الجيش السوداني، الأحد الماضي، أن قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل انحاز للقوات المسلحة برفقة مجموعة من قواته، مؤكدا العفو عنه.وقال الجيش في بيان إن "كيكل الذي كان يقود قوات الدعم السريع في وسط السودان وتتمركز قواته في ولاية الجزيرة وأجزاء من ولايتي سنار والنيل الأبيض المجاورتين، انحاز لجانب الحق والوطن".وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن "الخطوة اكتملت بعد تفاوض طويل شاركت فيه عدة أطراف".وتأتي هذه الخطوة بعيد انتقال الجيش من مرحلة الدفاع إلى الهجوم منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث حقق المزيد من التقدم العسكري على عدة جبهات.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20241024/هل-دخل-الصراع-في-السودان-إلى-مرحلة-الحرب-الأهلية؟-1094138516.html
https://sarabic.ae/20241021/السودان-مستشار-قوات-الدعم-السريع-يزعم-إسقاط-طائرة-مصرية-1093982090.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091877007_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_874f8055a8c047cca714dba44d2304d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار

تجمع "قمم" يتهم الجيش السوداني بإغلاق باب الحوار لوقف الحرب

22:18 GMT 25.10.2024
© AP Photoعبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
اتهم الأمين العام لتجمع القوى المدنية المتحدة في السودان "قمم"، إبراهيم زريبة، الجيش السوداني بإغلاق باب الحوار مع القوى السياسية لوقف الحرب المشتعلة في البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، وإعادة السلطة للمدنيين.
وأكد زريبة في حوار صحفي مع موقع "سودان تربيون" أن التحالف لن ييأس من طرق أبواب الحوار مع الجيش السوداني لإيقاف الحرب، مؤكدا أن قوات الدعم السريع أعلنت أنها مع قيام الدولة المدنية الديمقراطية، ما يجعلهم يشجعون ذلك التوجه كقوة مدنية ويعززونه عبر التواصل.
وأوضح زريبة أن الجيش السوداني "أوصد باب الحوار مع كل القوى السياسية المنادية بوقف الحرب وإعادة السلطة للمدنيين، كما حدث مع تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، لكننا لا نيأس وسنُطرق الأبواب"، مشيرا إلى أن "قمم" تعزز التواصل مع قيادة الدعم السريع والحوار لأن إقامة الدولة المدنية الديمقراطية هي هدفها وشعارها.
مسلحون موالون للحكومة - دارفور السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
هل دخل الصراع في السودان إلى مرحلة الحرب الأهلية؟
أمس, 18:10 GMT
يشار إلى أن إبراهيم موسى زريبة، الأمين العام للقوى المدنية المتحدة (قمم)، كان كبير مفاوضي تجمع قوى تحرير السودان في محادثات جوبا للسلام التي أفضت إلى اتفاق مع عدد من الحركات المسلحة وعرف حينها (اتفاقية جوبا لسلام السودان)؛ كما يعتبر خبيرا في فض النزاعات وبناء السلام.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن زريبة تشكيل “قمم” والذي يضم قوى سياسية ومجتمعية بما في ذلك الشباب ولجان المقاومة والقطاعات النسوية وحركات الكفاح المسلح وشخصيات دينية ومجتمعية من حوالي 68 تنظيما.
ويضم التحالف 12 تنظيما سياسيا واجتماعيا وقعت على ميثاق التحالف قبل شهرين إلى جانب ثمانية حركات من الكفاح المسلح التي سبق أن وقعت اتفاقيات سلام من بينها حركة تحرير السودان/ القيادة التاريخية وحركة الإصلاح والتجديد، والقيادة الميدانية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات المجتمعية.
أعلن الجيش السوداني، الأحد الماضي، أن قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة أبوعاقلة كيكل انحاز للقوات المسلحة برفقة مجموعة من قواته، مؤكدا العفو عنه.
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2024
السودان.. مستشار قوات الدعم السريع يزعم إسقاط طائرة مصرية
21 أكتوبر, 06:28 GMT
وقال الجيش في بيان إن "كيكل الذي كان يقود قوات الدعم السريع في وسط السودان وتتمركز قواته في ولاية الجزيرة وأجزاء من ولايتي سنار والنيل الأبيض المجاورتين، انحاز لجانب الحق والوطن".
وأوضحت وسائل إعلام سودانية أن "الخطوة اكتملت بعد تفاوض طويل شاركت فيه عدة أطراف".
وتأتي هذه الخطوة بعيد انتقال الجيش من مرحلة الدفاع إلى الهجوم منذ 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث حقق المزيد من التقدم العسكري على عدة جبهات.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала