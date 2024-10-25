https://sarabic.ae/20241025/جسر-جوي-ضخم-لنقل-معدات-مشروع-استراتيجي-إلى-دولة-عربية----1094159060.html
جسر جوي ضخم لنقل معدات مشروع استراتيجي إلى دولة عربية
جسر جوي ضخم لنقل معدات مشروع استراتيجي إلى دولة عربية
سبوتنيك عربي
أعلن مجمّع "سوناطراك" في الجزائر، اليوم الجمعة، عن نيته لإطلاق جسر جوي جديد لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T12:31+0000
2024-10-25T12:31+0000
2024-10-25T12:31+0000
مجتمع
اقتصاد
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وحسب بيان المجمّع، فهو باشر عبر فروعه وفقا لتوجيهات رئيسه، رشيد حشيشي، بالإجراءات اللازمة لبناء الجسر الذي يتميز باستعمال أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، بهدف تسريع إنجاز هذه المشاريع وتسليمها في آجالها.يشار إلى أن "سوناطراك"، تعد شركة عمومية جزائرية أنشأت لاستغلال الموارد النفطية في الجزائر، ثم نمت الشركة وتوسعت أنشطتها، لتشمل حاليا جميع جوانب الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، بالإضافة إلى البتروكيماويات وتحلية المياه.
https://sarabic.ae/20241024/الجزائر-تخصص-مبلغا-ضخما-لدعم-مرافق-استراتيجية-1094134241.html
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اقتصاد
جسر جوي ضخم لنقل معدات مشروع استراتيجي إلى دولة عربية
أعلن مجمّع "سوناطراك" في الجزائر، اليوم الجمعة، عن نيته لإطلاق جسر جوي جديد لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر.
وحسب بيان المجمّع، فهو باشر عبر فروعه وفقا لتوجيهات رئيسه، رشيد حشيشي، بالإجراءات اللازمة لبناء الجسر الذي يتميز باستعمال أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، بهدف تسريع إنجاز هذه المشاريع وتسليمها في آجالها
.
وفي السياق نفسه، استقبل المجمع شحنة جديدة تحتوي على 79 طنا من التجهيزات والمعدات الخاصة بإنجاز محطات تحلية مياه البحر، المنقولة على متن رحلة جوية حطت في مطار "هواري بومدين" الدولي في الجزائر.
يشار إلى أن "سوناطراك"، تعد شركة عمومية جزائرية أنشأت لاستغلال الموارد النفطية في الجزائر، ثم نمت الشركة وتوسعت أنشطتها، لتشمل حاليا جميع جوانب الإنتاج والاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، بالإضافة إلى البتروكيماويات وتحلية المياه.