"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية

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بوتين: الجيش الروسي طوق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها
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تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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من الملعب
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مرايا العلوم
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11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
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صدى الحياة
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ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
08:17 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
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صدى الحياة
أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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10 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:42 GMT
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يوفد رئيس الموساد إلى الدوحة، وإدارة بايدن تقترح هدنة مؤقتة، وتعهدات بمليار دولار من مؤتمر باريس لمساعدة لبنان
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"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية
"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله"، استهداف 5 دبابات "ميركافا" جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أشار صباح اليوم إلى استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة العديسة بصاروخين... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T15:57+0000
2024-10-25T15:57+0000
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وذكر "حزب الله" في بيانات متتالية، أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.ومن ناحية أخرى، قال "حزب الله": "تصدى مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض-جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".وأفادت تقارير إسرائيلية بأن "حزب الله أمطر شمال إسرائيل بـ30 صاروخًا، اليوم الجمعة، في دفعة واحدة"، مشيرة إلى إصابة 20 شخصا بينهم 3 بجروح خطيرة نتيجة القصف.وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال القصف الذي طال منطقة كرميئيل والجليل الأعلى، تم تحديد نحو 30 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية، وجرى اعتراض بعضها وتحديد سقوطها.ونشر "حزب الله"، أمس الخميس، ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعاعن لبنان ‏وشعبه".
https://sarabic.ae/20241024/نتنياهو-يكشف-عن-مفاجئة-حزب-الله-الأكبر-من-هجوم-طوفان-الأقصى-1094107800.html
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العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل

"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية

15:57 GMT 25.10.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلن "حزب الله"، استهداف 5 دبابات "ميركافا" جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أشار صباح اليوم إلى استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة العديسة بصاروخين موجهين، مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.
وذكر "حزب الله" في بيانات متتالية، أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
نتنياهو يكشف عن مفاجأة "حزب الله" الأكبر من هجوم "طوفان الأقصى"
أمس, 08:41 GMT
ومن ناحية أخرى، قال "حزب الله": "تصدى مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض-جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن "حزب الله أمطر شمال إسرائيل بـ30 صاروخًا، اليوم الجمعة، في دفعة واحدة"، مشيرة إلى إصابة 20 شخصا بينهم 3 بجروح خطيرة نتيجة القصف.
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال القصف الذي طال منطقة كرميئيل والجليل الأعلى، تم تحديد نحو 30 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية، وجرى اعتراض بعضها وتحديد سقوطها.
ونشر "حزب الله"، أمس الخميس، ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعاعن لبنان ‏وشعبه".
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل23 أكتوبر, 21:29 GMT
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