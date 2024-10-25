https://sarabic.ae/20241025/حزب-الله-يعلن-تدمير-5-دبابات-ميركافا-إسرائيلية--1094170276.html
"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية
"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله"، استهداف 5 دبابات "ميركافا" جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أشار صباح اليوم إلى استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة العديسة بصاروخين... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T15:57+0000
2024-10-25T15:57+0000
2024-10-25T15:57+0000
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وذكر "حزب الله" في بيانات متتالية، أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.ومن ناحية أخرى، قال "حزب الله": "تصدى مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض-جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".وأفادت تقارير إسرائيلية بأن "حزب الله أمطر شمال إسرائيل بـ30 صاروخًا، اليوم الجمعة، في دفعة واحدة"، مشيرة إلى إصابة 20 شخصا بينهم 3 بجروح خطيرة نتيجة القصف.وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال القصف الذي طال منطقة كرميئيل والجليل الأعلى، تم تحديد نحو 30 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية، وجرى اعتراض بعضها وتحديد سقوطها.ونشر "حزب الله"، أمس الخميس، ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاعن لبنان وشعبه".
https://sarabic.ae/20241024/نتنياهو-يكشف-عن-مفاجئة-حزب-الله-الأكبر-من-هجوم-طوفان-الأقصى-1094107800.html
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العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل
"حزب الله" يعلن تدمير 5 دبابات ميركافا إسرائيلية
أعلن "حزب الله"، استهداف 5 دبابات "ميركافا" جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أشار صباح اليوم إلى استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة العديسة بصاروخين موجهين، مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.
وذكر "حزب الله" في بيانات متتالية، أن مقاتليه استهدفوا قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وأمطروا القوة الإسرائيلية
بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.
ومن ناحية أخرى، قال "حزب الله
": "تصدى مجاهدونا في وحدات الدفاع الجوي لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض-جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن "حزب الله أمطر شمال إسرائيل بـ30 صاروخًا، اليوم الجمعة، في دفعة واحدة"، مشيرة إلى إصابة 20 شخصا بينهم 3 بجروح خطيرة نتيجة القصف.
وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال القصف الذي طال منطقة كرميئيل والجليل الأعلى، تم تحديد نحو 30 صاروخًا عبرت الأراضي اللبنانية، وجرى اعتراض بعضها وتحديد سقوطها.
ونشر "حزب الله"، أمس الخميس، ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاعن لبنان وشعبه".