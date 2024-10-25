مشروب "كفاس" الروسي يحصل على شهادة الحلال.. وهذه فوائده
08:59 GMT 25.10.2024 (تم التحديث: 09:33 GMT 25.10.2024)
© Sputnik . Kerimcan Malazالمنتجات روسية في جناح التذوق التابع لمركز التصدير الروسي (REC) في إسطنبول. يجمع الجناح منتجي المنتجات الغذائية عالية الجودة والصديقة للبيئة من روسيا ويعمل تحت العلامة التجارية "Good Foodrussia". ومنها مشروبات "كفاس"
© Sputnik . Kerimcan Malaz
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أعلنت هيئة مواصفات الجودة وشهادات الحلال الروسية "روس كاتشيسفا- حلال"، منح المشروب الروسي الشعبي "كفاس" شهادة التصنيف ضمن قائمة المشروبات الحلال.
وقالت الهيئة لوكالة "سبوتينك": "أصدرت الهيئة شهادة الحلال والجودة لمنتجات مصنع "أوتشاكوفا"، بعد التحقق من امتثال طريقة تحضير "كفاس" و"موخيتا" للمعايير الإسلامية ضمن المشروبات غير الكحولية، وهذه هي المنتجات المحلية الأولى في فئتها المعتمدة من قبل هيئة لإصدار شهادات الحلال".
وأكدت الهيئة أن الإجراءات التي سبقت منح هذه المشروبات شهادة الحلال، تضمنت تدقيقا شاملا لعمليات الإنتاج للتأكد من امتثالها لمتطلبات الحلال الصارمة، مع إيلاء اهتمام خاص للامتثال لمعايير النظافة والشفافية في جميع مراحل الإنتاج، بدءا من اختيار المكونات حتى تعبئة المنتج النهائي.
وأوضحت المنظمة أن الشهادة تسمح لك ببيع البضائع بشكل قانوني تحت علامة "الحلال" في محال البيع بالتجزئة المحلية وفي الأسواق الدولية في البلدان التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الحلال.
وتم تقديم في الوقت الحالي أكثر من 40 طلبًا للحصول على شهادة "روس كاتشيستفو" شهادة هيئة مواصفات الجودة وشهادات الحلال الروسية.
16 مايو, 07:55 GMT
"كفاس" هو مشروب روسي تقليدي له تاريخ طويل. كان يُصنع في كل منزل من خبز الجاودار والشعير، وأحياناً تُضاف إليه الأعشاب والعسل. وهو معروف في العديد من دول أوروبا الشرقية وخاصة في أوكرانيا وروسيا باسم "الخبز الأسود".
وفي الوقت الحاضر، من السهل العثور على "كفاس" على رفوف أي سوبر ماركت. ويصنف على أنه مشروب غير كحولي حسب المعايير الروسية، وقد يطعم بنكهة الفواكه مثل الفراولة والزبيب، أو مع الأعشاب مثل النعناع.
كما له شعبية في جميع أنحاء منغوليا وجورجيا وأذربيجان وطاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا. ويتواجد العديد من بائعي الكفاس في الشوارع، كما أنه ذو شعبية في مناطق بالصين، حيث يظهر تأثير الثقافة الروسية.
وللكفاس فوائد عديدة:
منتج مخمر يعمل على تحسين البكتيريا المعوية، وهو أمر مهم للصحة العامة والمناعة.
يحتوي على بكتيريا اللاكتو وبيفيدوبكتريا وفيتامينات "أ وبي وسي" والبوتاسيوم والمغنيسيوم الضرورية للقلب.
مصدر إضافي للسعرات الحرارية، في المتوسط، 100 مل من الكفاس يحتوي على 30-45 سعرة حرارية.
مفيد لعملية الهضم.