https://sarabic.ae/20241025/مشروب-كفاس-الروسي-يحصل-على-شهادة-الحلال-وهذه-فوائده-1094149698.html

مشروب "كفاس" الروسي يحصل على شهادة الحلال.. وهذه فوائده

مشروب "كفاس" الروسي يحصل على شهادة الحلال.. وهذه فوائده

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة مواصفات الجودة وشهادات الحلال الروسية "روس كاتشيسفا- حلال"، منح المشروب الروسي الشعبي "كفاس" شهادة التصنيف ضمن قائمة المشروبات الحلال. 25.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-25T08:59+0000

2024-10-25T08:59+0000

2024-10-25T09:33+0000

مجتمع

الصحة

منوعات

روسيا

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وقالت الهيئة لوكالة "سبوتينك": "أصدرت الهيئة شهادة الحلال والجودة لمنتجات مصنع "أوتشاكوفا"، بعد التحقق من امتثال طريقة تحضير "كفاس" و"موخيتا" للمعايير الإسلامية ضمن المشروبات غير الكحولية، وهذه هي المنتجات المحلية الأولى في فئتها المعتمدة من قبل هيئة لإصدار شهادات الحلال".وأوضحت المنظمة أن الشهادة تسمح لك ببيع البضائع بشكل قانوني تحت علامة "الحلال" في محال البيع بالتجزئة المحلية وفي الأسواق الدولية في البلدان التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الحلال.وتم تقديم في الوقت الحالي أكثر من 40 طلبًا للحصول على شهادة "روس كاتشيستفو" شهادة هيئة مواصفات الجودة وشهادات الحلال الروسية.وفي الوقت الحاضر، من السهل العثور على "كفاس" على رفوف أي سوبر ماركت. ويصنف على أنه مشروب غير كحولي حسب المعايير الروسية، وقد يطعم بنكهة الفواكه مثل الفراولة والزبيب، أو مع الأعشاب مثل النعناع.كما له شعبية في جميع أنحاء منغوليا وجورجيا وأذربيجان وطاجيكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا. ويتواجد العديد من بائعي الكفاس في الشوارع، كما أنه ذو شعبية في مناطق بالصين، حيث يظهر تأثير الثقافة الروسية.وللكفاس فوائد عديدة:افتتاح معرض "الحلال الروسي" بمدينة قازان منتصف مايو المقبلعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية العمانية: ما يهمنا هو تسويق فكرة "المنتج الحلال" للدول الأخرى

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