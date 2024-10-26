https://sarabic.ae/20241026/الطفل-حاتم-التركاوي-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-تتويجه-بلقب-تحدي-القراءة-العربي-في-الإمارات-1094185459.html

الطفل حاتم التركاوي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تتويجه بلقب "تحدي القراءة العربي" في الإمارات

الطفل حاتم التركاوي يتحدث لـ"سبوتنيك" عن تتويجه بلقب "تحدي القراءة العربي" في الإمارات

سبوتنيك عربي

حاز الطفل السوري حاتم التركاوي، على لقب "بطل تحدي القراءة العربي" لعام 2024، في التحدي الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثامنة. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T12:07+0000

2024-10-26T12:07+0000

2024-10-26T12:07+0000

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وتجاوز الطفل السوري حاتم التركاوي، ابن الـ9 أعوام، أكثر من 28 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون أكثر من 229 ألف مدرسة، وبإشراف أكثر من 154ألف مشرف ومشرفة، ليصل إلى "اللقب العربي".وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أثناء عودته إلى وطنه، عبّر الطفل التركاوي عن مشاعر الفرح، التي انتابته عند إعلان فوزه باللقب.ولفت إلى أنه استطاع التغلب على العقبات التي واجهته إلى أن تم تتويجه باللقب، مشيرًا إلى أنه نسي كل التعب في تلك اللحظة.وقدّم التركاوي كلمته الأخيرة عن "الأم" وبثوانٍ معدودة أظهر بلاغة كبيرة جداً قياسا بعمره كطفل، كما قدّم إلقاء سليما ومهارات تقديم، فتمتع بحضور قوي ومخارج حروف سليمة خوّلته ليكون صاحب المركز الأول كطفل قارئ مَلَكَ المسرح والجمهور.وتشترط مسابقة "تحدي القراءة العربي"، التي أُطلقت في العام الدراسي 2015- 2016، قراءة 50 كتاباً كشرط أولي لدخول المنافسة.وقال الحوراني، الذي رافق الوفد السوري إلى الإمارات العربية المتحدة، أن "الحضور والتميز يفرضان على المؤسسات الثقافية والمعنية بالطفولة اهتماماً كبيراً، ويجعلنا نفكر باقتراح إنشاء أكاديمية لرعاية الموهوبين المبدعين المتميزين في المحافظات السورية كافة".يذكر أن سوريا حصدت لقب "تحدي القراءة العربي" للمرة الثانية، إذ كانت الطفلة شام البكور، قد فازت باللقب عام 2022.

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