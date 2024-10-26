https://sarabic.ae/20241026/أمريكا-ارتفاع-عدد-حالات-التسمم-من-وجبات-ماكدونالدز-إلى-75-حالة-1094183644.html

أمريكا... ارتفاع عدد حالات التسمم من وجبات "ماكدونالدز" إلى 75 حالة

أمريكا... ارتفاع عدد حالات التسمم من وجبات "ماكدونالدز" إلى 75 حالة

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، ارتفاع عدد مصابي عدوى بكتيريا "الإشريكية القولونية" (إي.كولاي)، جرّاء تناول وجبات من سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، إلى 75 حالة. 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T11:38+0000

2024-10-26T11:38+0000

2024-10-26T11:38+0000

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وأشارت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه)، أمس الجمعة، إلى أن "ما لا يقل عن 22 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، فيما تطال هذه الأزمة حالياً 13 ولاية"، فيما أكد 42 مصاباً أنهم تناولوا وجبات في مطاعم "ماكدونالدز"، وأشار 39 آخرون إلى أنهم تناولوا وجبة الـ"هامبرغر" من سلسلة المطاعم المذكورة.وتسببت عدوى بكتيريا "الإشريكية القولونية" (إي.كولاي) بوفاة شخص وإصابة العشرات من المقبلين على تناول شطائر "ماكدونالدز" بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية.وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية في أمريكا، إن "العدوى انتشرت في 10 ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب 26 شخصا".وانتشرت تلك العدوى في عام 1993، ما أودى بحياة 4 أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك أن ذا بوكس".ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، هوت أسهم أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم بنحو 6 في المئة.وقال تاجر ماشية إن تفشي المرض قد يؤثر أيضا على العقود الآجلة للماشية الأمريكية، من خلال تهديد الطلب على لحوم البقر، مضيفا أن المكون المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.وقالت "ماكدونالدز"، في بيان، إنها ستزيل مؤقتا شطائر "كوارتر باوندر" من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات، في الأسبوع المقبل.

https://sarabic.ae/20241023/بكتيريا-في-طعام-شهير-تقتل-وتصيب-العشرات-في-أمريكا--1094060859.html

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