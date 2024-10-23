https://sarabic.ae/20241023/بكتيريا-في-طعام-شهير-تقتل-وتصيب-العشرات-في-أمريكا--1094060859.html
بكتيريا في طعام شهير تقتل وتصيب العشرات في أمريكا
بكتيريا في طعام شهير تقتل وتصيب العشرات في أمريكا
سبوتنيك عربي
تسببت عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية (إي.كولاي) في وفاة شخص وإصبة العشرات من المقبلين على تناول شطائر "ماكدونالدز" بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T08:55+0000
2024-10-23T08:55+0000
2024-10-23T08:55+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101987/06/1019870631_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ded65fd5afa28e7d646424958f79b0e3.jpg
وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية إن العدوى انتشرت في عشر ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب 26 شخصا.وقال مسؤولون إن تفشي ذلك النوع من البكتيريا المرتبطة بشطائر (كوارتر باوندر)، أحد أشهر عناصر قائمة ماكدونالدز، أدى إلى إصابة 49 شخصا ونقل 10 إلى المستشفى.وانتشرت تلك العدوى في عام 1993، ما أودى بحياة أربعة أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك أن ذا بوكس".ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، هوت أسهم أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم بنحو ستة في المئة.وقال تاجر ماشية إن تفشي المرض قد يؤثر أيضا على العقود الآجلة للماشية الأمريكية، الأربعاء، من خلال تهديد الطلب على لحوم البقر.وأضاف المركز أن المكون المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.وقالت ماكدونالدز في بيان إنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.
https://sarabic.ae/20241021/ترامب-يفاجئ-العاملين-في-ماكدونالدز-لماذا-قرر-تقديم-البرغر-1093984706.html
https://sarabic.ae/20211113/دعوى-قضائية-جديدة-شطائر-تونة-صب-واي-تحتوي-على-حمض-نووي-لدجاج-ولحم-خنزير-وماشية-1050693819.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101987/06/1019870631_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7948b7f8a07fb8261e77149f9fe76323.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بكتيريا في طعام شهير تقتل وتصيب العشرات في أمريكا
تسببت عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية (إي.كولاي) في وفاة شخص وإصبة العشرات من المقبلين على تناول شطائر "ماكدونالدز" بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية إن العدوى انتشرت في عشر ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب 26 شخصا.
وقال مسؤولون إن تفشي ذلك النوع من البكتيريا المرتبطة بشطائر (كوارتر باوندر)، أحد أشهر عناصر قائمة ماكدونالدز
، أدى إلى إصابة 49 شخصا ونقل 10 إلى المستشفى.
وانتشرت تلك العدوى
في عام 1993، ما أودى بحياة أربعة أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك أن ذا بوكس".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، هوت أسهم أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم بنحو ستة في المئة.
13 نوفمبر 2021, 10:52 GMT
وقال تاجر ماشية إن تفشي المرض قد يؤثر أيضا على العقود الآجلة للماشية الأمريكية، الأربعاء، من خلال تهديد الطلب على لحوم البقر.
وأضاف المركز أن المكون المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.
وقالت ماكدونالدز في بيان إنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.