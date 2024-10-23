https://sarabic.ae/20241023/بكتيريا-في-طعام-شهير-تقتل-وتصيب-العشرات-في-أمريكا--1094060859.html

بكتيريا في طعام شهير تقتل وتصيب العشرات في أمريكا

بكتيريا في طعام شهير تقتل وتصيب العشرات في أمريكا

سبوتنيك عربي

تسببت عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية (إي.كولاي) في وفاة شخص وإصبة العشرات من المقبلين على تناول شطائر "ماكدونالدز" بعدد من الولايات المتحدة الأمريكية. 23.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-23T08:55+0000

2024-10-23T08:55+0000

2024-10-23T08:55+0000

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وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية إن العدوى انتشرت في عشر ولايات، على رأسها كولورادو، حيث أصيب 26 شخصا.وقال مسؤولون إن تفشي ذلك النوع من البكتيريا المرتبطة بشطائر (كوارتر باوندر)، أحد أشهر عناصر قائمة ماكدونالدز، أدى إلى إصابة 49 شخصا ونقل 10 إلى المستشفى.وانتشرت تلك العدوى في عام 1993، ما أودى بحياة أربعة أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك أن ذا بوكس".ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، هوت أسهم أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم بنحو ستة في المئة.وقال تاجر ماشية إن تفشي المرض قد يؤثر أيضا على العقود الآجلة للماشية الأمريكية، الأربعاء، من خلال تهديد الطلب على لحوم البقر.وأضاف المركز أن المكون المرتبط بالمرض لم يتحدد بعد، ولكن المحققين يركزون على شرائح البصل واللحم البقري الطازجة.وقالت ماكدونالدز في بيان إنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.

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