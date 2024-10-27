https://sarabic.ae/20241027/إبراهيم-العرجاني-يكشف-لأول-مرة-أسرار-اتحاد-القبائل-في-مصر-ودوره-الوطني-1094203535.html
إبراهيم العرجاني يكشف لأول مرة أسرار اتحاد القبائل في مصر ودوره الوطني
إبراهيم العرجاني يكشف لأول مرة أسرار اتحاد القبائل في مصر ودوره الوطني
سبوتنيك عربي
كشف رئيس اتحاد القبائل في مصر، إبراهيم العرجاني، تفاصيل حول اتحاد القبائل العربية في مصر، والذي تم إنشاؤه مطلع مايو/ أيار الماضي، متهما من وصفهم بـ"جماعات... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T08:46+0000
2024-10-27T08:46+0000
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وصرح العرجاني لموقع "العربية.نت" بأن الاتحاد أنشئ لجمع كافة القبائل العربية في مصر داخل كيان واحد يقف خلف القيادة السياسية ويصطف خلف الجيش ويدعم ما تتخذه القيادة والقوات المسلحة من قرارات لحماية الأمن القومي المصري والعربي ورفض مخططات التهجير إلى سيناء وعدم التفريط في أي حبة رمل من أراضيها.ولفت العرجاني إلى أن من بين المواقف التي أعلن عنها الاتحاد مبكرا رفض تهجير وتوطين الفلسطينيين في سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وهو ما لا يتماشى مع أهدافهم من وصفهم "بجماعات الهدم من أعداء الوطن"، مؤكدا أن الاتحاد بات له دور مهم في المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للسكان في غزة.وبحسب العرجاني، يهدف اتحاد القبائل ليكون رقماً مهماً على الساحة الوطنية، دون أن يكون بديلاً للأحزاب السياسية الحالية، موضحا أنه سيكون مكملا للجميع ولكافة الأحزاب من أجل خدمة أهداف الوطن.وأضاف العرجاني أن أبناء سيناء بصفة خاصة والقبائل بصفة عامة كانت لهم أدوار تاريخية في تلك الحرب، مشيرا إلى أن "نصر أكتوبر نصر عظيم ومن الممكن أن يتكرر مرة أخرى بل ألف مرة إذا تطلب الأمر ذلك أو إذا اضطروا لذلك".يذكر أن مصر كانت قد شهدت في مايو الماضي إنشاء كيان قبلي وشعبي ضخم في سيناء تحت اسم "القبائل العربية" ليتولى مهمات محددة، ويمنع أي مخططات قد تُحاك لتوطين وتهجير الفلسطينيين، وهو ما أثار جدلا كبيرا حول دور هذا الاتحاد، كما طرحت أسئلة عديدة حول ماهيته.وفي وقت سابق، صرح الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، وعضو اتحاد القبائل العربية بأن اتحاد القبائل جاء لجمع كيانات القبائل المنتشرة في الصحراء الغربية والشرقية وسيناء وتوحيدها في اتحاد واحد، مشيرا إلى أن انطلاق وتدشين الاتحاد من سيناء يحمل رسائل عديدة، أهمها التأكيد على أنه غير مسموح طرح فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، وغير مقبول تهجيرهم، مؤكدا أن الاتحاد يعني أن سيناء لأهلها وليست لأحد غير المصريين.
https://sarabic.ae/20240917/مشروع-هولندي-يقترح-استخدام-سيناء-لإنقاذ-البشرية-1092822684.html
https://sarabic.ae/20241007/مصر-شمال-سيناء-تشهد-حدثا-بعد-توقفه-منذ-50-عاما-1093495478.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
إبراهيم العرجاني يكشف لأول مرة أسرار اتحاد القبائل في مصر ودوره الوطني
كشف رئيس اتحاد القبائل في مصر، إبراهيم العرجاني، تفاصيل حول اتحاد القبائل العربية في مصر، والذي تم إنشاؤه مطلع مايو/ أيار الماضي، متهما من وصفهم بـ"جماعات الهدم من أعداء الوطن" بالهجوم على الاتحاد، حيث يستهدفون إحداث فتنة بين الشعب وقيادته خاصة أن الاتحاد أعلن عن مواقفه مبكرا وفور إنشائه.
وصرح العرجاني لموقع
"العربية.نت" بأن الاتحاد أنشئ لجمع كافة القبائل العربية في مصر داخل كيان واحد يقف خلف القيادة السياسية ويصطف خلف الجيش ويدعم ما تتخذه القيادة والقوات المسلحة من قرارات لحماية الأمن القومي المصري والعربي ورفض مخططات التهجير إلى سيناء وعدم التفريط في أي حبة رمل من أراضيها.
ولفت العرجاني إلى أن من بين المواقف التي أعلن عنها الاتحاد مبكرا رفض تهجير وتوطين الفلسطينيين في سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وهو ما لا يتماشى مع أهدافهم من وصفهم "بجماعات الهدم من أعداء الوطن"، مؤكدا أن الاتحاد بات له دور مهم في المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للسكان في غزة.
وبحسب العرجاني، يهدف اتحاد القبائل ليكون رقماً مهماً على الساحة الوطنية، دون أن يكون بديلاً للأحزاب السياسية الحالية، موضحا أنه سيكون مكملا للجميع ولكافة الأحزاب من أجل خدمة أهداف الوطن.
وأضاف العرجاني أن أبناء سيناء بصفة خاصة والقبائل بصفة عامة كانت لهم أدوار تاريخية في تلك الحرب، مشيرا إلى أن "نصر أكتوبر نصر عظيم ومن الممكن أن يتكرر مرة أخرى بل ألف مرة إذا تطلب الأمر ذلك أو إذا اضطروا لذلك".
يذكر أن مصر كانت قد شهدت في مايو الماضي إنشاء كيان قبلي وشعبي ضخم في سيناء تحت اسم "القبائل العربية" ليتولى مهمات محددة، ويمنع أي مخططات قد تُحاك لتوطين وتهجير الفلسطينيين
، وهو ما أثار جدلا كبيرا حول دور هذا الاتحاد، كما طرحت أسئلة عديدة حول ماهيته.
وفي وقت سابق، صرح الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، وعضو اتحاد القبائل العربية بأن اتحاد القبائل جاء لجمع كيانات القبائل المنتشرة في الصحراء الغربية والشرقية وسيناء وتوحيدها في اتحاد واحد، مشيرا إلى أن انطلاق وتدشين الاتحاد من سيناء يحمل رسائل عديدة، أهمها التأكيد على أنه غير مسموح طرح فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء، وغير مقبول تهجيرهم، مؤكدا أن الاتحاد يعني أن سيناء لأهلها وليست لأحد غير المصريين.