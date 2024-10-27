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الجالية المسلمة في ميشيغان تمنح أصواتها لترامب.. "سأنهي الصراعات وأحقق السلام في الشرق الأوسط"
الجالية المسلمة في ميشيغان تمنح أصواتها لترامب.. "سأنهي الصراعات وأحقق السلام في الشرق الأوسط"
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، دعما غير متوقع من الناخبين العرب والمسلمين في ميشيغان. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T05:14+0000
2024-10-27T05:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
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تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان الجالية المسلمة في ميشغيان بأمريكا منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.وقال ترامب إن الناخبين المسلمين والعرب ينضمون إلى حملته الانتخابية "بأعداد أكبر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أنه ملتزم بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وقال ممثل الجالية: "نحن ندعم الرئيس ترامب لأنه يعد بالسلام وليس الحرب"، مشيدا بالتزامه بالقيم العائلية والإصلاحات التعليمية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري، دونالد ترامب.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

الجالية المسلمة في ميشيغان تمنح أصواتها لترامب.. "سأنهي الصراعات وأحقق السلام في الشرق الأوسط"

05:14 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 05:27 GMT 27.10.2024)
© AP Photo / Carolyn Kasterالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
تابعنا عبر
تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، دعما غير متوقع من الناخبين العرب والمسلمين في ميشيغان.
تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة إعلان الجالية المسلمة في ميشغيان بأمريكا منح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ورحب ترامب، خلال تجمع انتخابي، يوم السبت، بأعضاء من الجالية الذين أعلنوا تأييدهم العلني له.

وقال ترامب إن الناخبين المسلمين والعرب ينضمون إلى حملته الانتخابية "بأعداد أكبر من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أنه ملتزم بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال ممثل الجالية: "نحن ندعم الرئيس ترامب لأنه يعد بالسلام وليس الحرب"، مشيدا بالتزامه بالقيم العائلية والإصلاحات التعليمية.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وسيمثل الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، والحزب الجمهوري، دونالد ترامب.
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