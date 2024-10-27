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https://sarabic.ae/20241027/حادث-مروري-غريب-طائرة-تصطدم-بـتوك-توك-في-السودان-1094215516.html
حادث مروري غريب... طائرة تصطدم بـ"توك توك" في السودان
حادث مروري غريب... طائرة تصطدم بـ"توك توك" في السودان
سبوتنيك عربي
شهدت ولاية القضارف شرقي السودان، حادثا مروريا غريبا من نوعه، حيث اصطدمت طائرة بتوك توك على مدرج ترابي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T14:51+0000
2024-10-27T14:51+0000
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وبحسبة صحيفة "الدستور" فإن الحادث وقع على مدرج ترابي بمنطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف، حيث اصطدمت طائرة رش من طراز "ST-CPJ" بتوك توك كان يقل عمالًا متوجهين لحصاد السمسم.نتج عن ذلك الحادث الغريب وفاة 4 كانوا على متن التوك توك، و12 مصابا بجروح متفاوتة، وقد تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى "كسلا" لتلقي العلاج، فيما نجا قائد الطائرة ومعاونه، وسائق التوك توك من الحادث دون إصابات.وحول أسباب الحادث، قال المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، عمار عبد الله، أن الطائرة كانت تقوم بمهمة لمكافحة آفة الطيور التي تهدد المحاصيل الزراعية في المنطقة، وخلال اقترابها من الهبوط، ظهر التوك توك على المدرج بشكل مفاجئ وكأنه خرج من العدم، مما أدى إلى وقوع الاصطدام غير المتوقع.وأسفر الحادث عن تضرر الطائرة بشكل ملحوظ، خاصة جناحها الأيمن والمروحة الأمامية، وعلى الرغم من حجم الحادث، نجا جميع أفراد طاقم الطائرة من دون إصابات، بما في ذلك مهندس الطائرة السوداني ومفتش الوقاية وسائق التوك توك.واستقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء عن تلك الحادثة بموجة من التعليقات، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم من غرابة الحادث، وتساءل البعض عن إجراءات السلامة المعمول بها في مثل هذه المطارات.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, منوعات
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, منوعات

حادث مروري غريب... طائرة تصطدم بـ"توك توك" في السودان

14:51 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangueتوك توك
توك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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شهدت ولاية القضارف شرقي السودان، حادثا مروريا غريبا من نوعه، حيث اصطدمت طائرة بتوك توك على مدرج ترابي، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.
وبحسبة صحيفة "الدستور" فإن الحادث وقع على مدرج ترابي بمنطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف، حيث اصطدمت طائرة رش من طراز "ST-CPJ" بتوك توك كان يقل عمالًا متوجهين لحصاد السمسم.
نتج عن ذلك الحادث الغريب وفاة 4 كانوا على متن التوك توك، و12 مصابا بجروح متفاوتة، وقد تم نقل أحد المصابين إلى مستشفى "كسلا" لتلقي العلاج، فيما نجا قائد الطائرة ومعاونه، وسائق التوك توك من الحادث دون إصابات.
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وحول أسباب الحادث، قال المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية القضارف، عمار عبد الله، أن الطائرة كانت تقوم بمهمة لمكافحة آفة الطيور التي تهدد المحاصيل الزراعية في المنطقة، وخلال اقترابها من الهبوط، ظهر التوك توك على المدرج بشكل مفاجئ وكأنه خرج من العدم، مما أدى إلى وقوع الاصطدام غير المتوقع.
وأسفر الحادث عن تضرر الطائرة بشكل ملحوظ، خاصة جناحها الأيمن والمروحة الأمامية، وعلى الرغم من حجم الحادث، نجا جميع أفراد طاقم الطائرة من دون إصابات، بما في ذلك مهندس الطائرة السوداني ومفتش الوقاية وسائق التوك توك.
واستقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الأنباء عن تلك الحادثة بموجة من التعليقات، حيث أعرب الكثيرون عن صدمتهم من غرابة الحادث، وتساءل البعض عن إجراءات السلامة المعمول بها في مثل هذه المطارات.
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