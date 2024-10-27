https://sarabic.ae/20241027/قدرات-خارقة-لمركبة-إزالة-الألغام-الروسية-يو-آر---77-فيديو-1094222922.html
قدرات خارقة لمركبة إزالة الألغام الروسية "يو آر - 77".. فيديو
قدرات خارقة لمركبة إزالة الألغام الروسية "يو آر - 77".. فيديو
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم نحو 15 ألف دبابة وثالث أضخم قوة مدرعة عالميا بأكثر من 160 ألف مركبة بينها مركبات إزالة الألغام "يو آر - 77". 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T22:02+0000
2024-10-27T22:02+0000
2024-10-27T22:02+0000
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وتمتلك هذه المركبة قدرات خارقة يرصدها مقطع فيديو يظهر جانبا من مهام تلك المركبة الخارقة التي تمكن الجيش الروسي من تطهير حقول الألغام في وقت قياسي.وتعتمد نظرية عمل هذه المركبة على صناعة موجة انفجارية ينتج عنها ضغط هائل يؤدي إلى تفجير الألغام الموجودة في نطاق عملها الذي يمتد لمئات الأمتار.وتستطيع المركبة الروسية الانطلاق بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بمدى يصل إلى 500 كيلومترا دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.ويقود هذه المركبة فردان ويصل طولها إلى 7.2 متر وعرضها 2.8 متر وارتفاعها 2.7 متر، ووزنها يقدر بنحو 17 طنا.وتتميز هذه المركبة بالقدرة على مقاومة الانفجارات والهجمات الكيميائية والبيولوجية.
https://sarabic.ae/20240114/يوران-6-مركبة-روبوتية-روسية-متعددة-المهام-لنزع-الألغام-الأرضية-صور-1084970261.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
قدرات خارقة لمركبة إزالة الألغام الروسية "يو آر - 77".. فيديو
تمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم نحو 15 ألف دبابة وثالث أضخم قوة مدرعة عالميا بأكثر من 160 ألف مركبة بينها مركبات إزالة الألغام "يو آر - 77".
وتمتلك هذه المركبة قدرات خارقة يرصدها مقطع فيديو يظهر جانبا من مهام تلك المركبة الخارقة
التي تمكن الجيش الروسي من تطهير حقول الألغام في وقت قياسي.
وتعتمد نظرية عمل هذه المركبة على صناعة موجة انفجارية ينتج عنها ضغط هائل يؤدي إلى تفجير الألغام
الموجودة في نطاق عملها الذي يمتد لمئات الأمتار.
وتستطيع المركبة الروسية الانطلاق بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة بمدى يصل إلى 500 كيلومترا دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.
ويقود هذه المركبة فردان ويصل طولها إلى 7.2 متر وعرضها 2.8 متر وارتفاعها 2.7 متر، ووزنها يقدر بنحو 17 طنا.
وتتميز هذه المركبة بالقدرة على مقاومة الانفجارات
والهجمات الكيميائية والبيولوجية.