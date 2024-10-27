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قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن 7 سلع رئيسية
قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن 7 سلع رئيسية
سبوتنيك عربي
أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن 7 سلع رئيسية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T12:43+0000
2024-10-27T12:43+0000
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وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في قرارها، الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لتلك المنتجات، "من حظرها، عن طريق حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة".والسلع السبع الأساسية المذكورة في القرار هي "زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.كما نص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، على "إلزام الشركات بكافة أنواعها، سواء المنتجة، والمستوردة، والمصنعة، والمعبأة، بإصدار فواتير بيعية ضريبية، تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج، أو السلعة وكمياتها، وسعر بيع المصنع".وشددت الوزارة كذلك في بيانها على الشركات "بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، وكمية الإنتاج، وتاريخ الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ، وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار".ويحظر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار، "التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة لهذه السلع"، بحسب البيان.وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أكد الأسبوع الماضي على "حرص مصر على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمواطنيها، وأن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقا"، وذلك بعدما تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن احتمالية دخول بلاده مرحلة "اقتصاد حرب".ونقل موقع "صدى البلد" عن الحمصاني، تصريحاته في لقاء تلفزيوني، قال فيه إن مصطلح "اقتصاد حرب" يُقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

قرار جديد من الحكومة المصرية بشأن 7 سلع رئيسية

12:43 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Tarek Wagihنهر النيل
نهر النيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
نهر النيل
© AP Photo / Tarek Wagih
تابعنا عبر
أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن 7 سلع رئيسية.
وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في قرارها، الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لتلك المنتجات، "من حظرها، عن طريق حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة".
والسلع السبع الأساسية المذكورة في القرار هي "زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
كما نص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، على "إلزام الشركات بكافة أنواعها، سواء المنتجة، والمستوردة، والمصنعة، والمعبأة، بإصدار فواتير بيعية ضريبية، تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج، أو السلعة وكمياتها، وسعر بيع المصنع".
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وشددت الوزارة كذلك في بيانها على الشركات "بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة وصف المنتج أو السلعة، وكمية الإنتاج، وتاريخ الإنتاج، وكمية المبيعات المحلية، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ، وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار".
ويحظر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار، "التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة لهذه السلع"، بحسب البيان.
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وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أكد الأسبوع الماضي على "حرص مصر على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية لمواطنيها، وأن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقا"، وذلك بعدما تحدث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن احتمالية دخول بلاده مرحلة "اقتصاد حرب".
ونقل موقع "صدى البلد" عن الحمصاني، تصريحاته في لقاء تلفزيوني، قال فيه إن مصطلح "اقتصاد حرب" يُقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
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