https://sarabic.ae/20241027/لافروف-مزاعم-ترامب-بشأن-تهديده-بضرب-موسكو-جزء-من-الحملة-الانتخابية-1094208520.html

لافروف: مزاعم ترامب بشأن تهديده بضرب موسكو جزء من الحملة الانتخابية

لافروف: مزاعم ترامب بشأن تهديده بضرب موسكو جزء من الحملة الانتخابية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مزاعم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأنه هدد "بضرب موسكو"، تأتي كجزء من الحملة الانتخابية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T12:28+0000

2024-10-27T12:28+0000

2024-10-27T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_238d8864a9f181e60dc829c88a41dee2.jpg

وقال لافروف، في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين، نشرها على قناته في "تلغرام": "لا أريد التدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية، لكني أعتقد أن المتنافسين في هذا السباق على البيت الأبيض، يركزون الآن على العثور على بعض الأطروحات التي، في رأيهم، قد تؤثر على توجيه الناخبين لصالحهم".وتابع: "لا أريد التعليق، لكن من الواضح أن هذا التصريح (المتعلق بترامب) تم الإدلاء به في إطار الحملة الانتخابية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "ضرب وسط موسكو"، إذا "استهدفت" أوكرانيا.وكتب ميدفيديف، الأسبوع الماضي، على حسابه باللغة الإنجليزية على منصة "إكس": "انفجر ترامب. هل تحدث بالفعل عن "توجيه ضربة على موسكو اللعينة؟" بالطبع لا. إنه عادة ما يكون كالحرير (مرن) في المباحثات. وهناك إجابة واحدة فقط على مثل هذه الكلمات: ستتعرض واشنطن اللعينة للضرب أيضاً. وعادة ما تكون علاقتنا معه دافئة للغاية".على جانب آخر، أكد لافروف أن روسيا تقدر جهود الصين والبرازيل والشركاء الآخرين، من أجل إيجاد طرق لحل الصراع في أوكرانيا سلميًا.وقال الوزير الروسي خلال المقابلة: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي، في البحث عن طرق سلمية لحل الصراع".وتابع: "كما أكد الرئيس بوتين، نحن مستعدون للمفاوضات"، مشيرا إلى أنه في كل مرة توشك المفاوضات على الاقتراب من التوصل إلى نتيجة "كان نظام كييف يزحف بعيدًا عن الاتفاقات".وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لإنشاء منصة "أصدقاء السلام للأزمة الأوكرانية"، بالتعاون مع البرازيل ودول جنوب العالم الأخرى، لإيجاد تسوية للصراع في أوكرانيا، الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022.وتتضمن مبادرة الصين والبرازيل المشتركة عددا من النقاط، أهمها احترام سيادة الدول، ووقف إطلاق نار فوري، وبدء المفاوضات ومحادثات السلام كحل وحيد، وتبادل الأسرى وحماية المدنيين، والحفاظ على سلامة المنشآت النووية؛ بالإضافة إلى وقف العقوبات الأحادية الجانب، ودعم مرحلة إعادة الإعمار.وفي هذا الصدد، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، وأن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش ذلك خلال اتصالاته مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والزعيم الصيني شي جين بينغ.من جانبه، وصف زيلينسكي، اقتراح السلام الصيني البرازيلي بأنه "مدمر"، ولم يجر التشاور حول مضمونه مع كييف.

https://sarabic.ae/20241027/لافروف-يوضح-فحوى-المحادثات-التي-جرت-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1094207287.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية