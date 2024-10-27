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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241027/لافروف-مزاعم-ترامب-بشأن-تهديده-بضرب-موسكو-جزء-من-الحملة-الانتخابية-1094208520.html
لافروف: مزاعم ترامب بشأن تهديده بضرب موسكو جزء من الحملة الانتخابية
لافروف: مزاعم ترامب بشأن تهديده بضرب موسكو جزء من الحملة الانتخابية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مزاعم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأنه هدد "بضرب موسكو"، تأتي كجزء من الحملة الانتخابية. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T12:28+0000
2024-10-27T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال لافروف، في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين، نشرها على قناته في "تلغرام": "لا أريد التدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية، لكني أعتقد أن المتنافسين في هذا السباق على البيت الأبيض، يركزون الآن على العثور على بعض الأطروحات التي، في رأيهم، قد تؤثر على توجيه الناخبين لصالحهم".وتابع: "لا أريد التعليق، لكن من الواضح أن هذا التصريح (المتعلق بترامب) تم الإدلاء به في إطار الحملة الانتخابية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "ضرب وسط موسكو"، إذا "استهدفت" أوكرانيا.وكتب ميدفيديف، الأسبوع الماضي، على حسابه باللغة الإنجليزية على منصة "إكس": "انفجر ترامب. هل تحدث بالفعل عن "توجيه ضربة على موسكو اللعينة؟" بالطبع لا. إنه عادة ما يكون كالحرير (مرن) في المباحثات. وهناك إجابة واحدة فقط على مثل هذه الكلمات: ستتعرض واشنطن اللعينة للضرب أيضاً. وعادة ما تكون علاقتنا معه دافئة للغاية".على جانب آخر، أكد لافروف أن روسيا تقدر جهود الصين والبرازيل والشركاء الآخرين، من أجل إيجاد طرق لحل الصراع في أوكرانيا سلميًا.وقال الوزير الروسي خلال المقابلة: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي، في البحث عن طرق سلمية لحل الصراع".وتابع: "كما أكد الرئيس بوتين، نحن مستعدون للمفاوضات"، مشيرا إلى أنه في كل مرة توشك المفاوضات على الاقتراب من التوصل إلى نتيجة "كان نظام كييف يزحف بعيدًا عن الاتفاقات".وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لإنشاء منصة "أصدقاء السلام للأزمة الأوكرانية"، بالتعاون مع البرازيل ودول جنوب العالم الأخرى، لإيجاد تسوية للصراع في أوكرانيا، الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022.وتتضمن مبادرة الصين والبرازيل المشتركة عددا من النقاط، أهمها احترام سيادة الدول، ووقف إطلاق نار فوري، وبدء المفاوضات ومحادثات السلام كحل وحيد، وتبادل الأسرى وحماية المدنيين، والحفاظ على سلامة المنشآت النووية؛ بالإضافة إلى وقف العقوبات الأحادية الجانب، ودعم مرحلة إعادة الإعمار.وفي هذا الصدد، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، وأن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش ذلك خلال اتصالاته مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والزعيم الصيني شي جين بينغ.من جانبه، وصف زيلينسكي، اقتراح السلام الصيني البرازيلي بأنه "مدمر"، ولم يجر التشاور حول مضمونه مع كييف.
https://sarabic.ae/20241027/لافروف-يوضح-فحوى-المحادثات-التي-جرت-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1094207287.html
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لافروف: مزاعم ترامب بشأن تهديده بضرب موسكو جزء من الحملة الانتخابية

12:28 GMT 27.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Sputnik . Alexey Filippov
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مزاعم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بأنه هدد "بضرب موسكو"، تأتي كجزء من الحملة الانتخابية.
وقال لافروف، في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين، نشرها على قناته في "تلغرام": "لا أريد التدخل في الحملة الانتخابية الأمريكية، لكني أعتقد أن المتنافسين في هذا السباق على البيت الأبيض، يركزون الآن على العثور على بعض الأطروحات التي، في رأيهم، قد تؤثر على توجيه الناخبين لصالحهم".
وتابع: "لا أريد التعليق، لكن من الواضح أن هذا التصريح (المتعلق بترامب) تم الإدلاء به في إطار الحملة الانتخابية".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "ضرب وسط موسكو"، إذا "استهدفت" أوكرانيا.

من جهته، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم يهدد خلال المباحثات بضرب موسكو، ويتصرف عادة بمرونة في الحوار، والعلاقات المتبادلة معه عادة ما تكون دافئة.

وكتب ميدفيديف، الأسبوع الماضي، على حسابه باللغة الإنجليزية على منصة "إكس": "انفجر ترامب. هل تحدث بالفعل عن "توجيه ضربة على موسكو اللعينة؟" بالطبع لا. إنه عادة ما يكون كالحرير (مرن) في المباحثات. وهناك إجابة واحدة فقط على مثل هذه الكلمات: ستتعرض واشنطن اللعينة للضرب أيضاً. وعادة ما تكون علاقتنا معه دافئة للغاية".
على جانب آخر، أكد لافروف أن روسيا تقدر جهود الصين والبرازيل والشركاء الآخرين، من أجل إيجاد طرق لحل الصراع في أوكرانيا سلميًا.
وقال الوزير الروسي خلال المقابلة: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين أننا نقدر رغبة الصين والبرازيل وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من الجنوب العالمي، في البحث عن طرق سلمية لحل الصراع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ (يسار) في صورة مشتركة لرؤساء وفود دول البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف يوضح فحوى المحادثات التي جرت بين بوتين وشي جين بينغ
11:24 GMT
وتابع: "كما أكد الرئيس بوتين، نحن مستعدون للمفاوضات"، مشيرا إلى أنه في كل مرة توشك المفاوضات على الاقتراب من التوصل إلى نتيجة "كان نظام كييف يزحف بعيدًا عن الاتفاقات".
وكانت الصين قد أعلنت، في وقت سابق، عن خطة لإنشاء منصة "أصدقاء السلام للأزمة الأوكرانية"، بالتعاون مع البرازيل ودول جنوب العالم الأخرى، لإيجاد تسوية للصراع في أوكرانيا، الذي بدأ في شباط/ فبراير 2022.
وأوضحت الصين، أن "أصدقاء السلام" هي منصة مفتوحة تسعى إلى إجراء حوار شامل، بدلاً من المنافسة أو المواجهة؛ وتهدف المنصة إلى "لعب دور بناء في التوصل إلى حل سياسي للقضية الأوكرانية".
وتتضمن مبادرة الصين والبرازيل المشتركة عددا من النقاط، أهمها احترام سيادة الدول، ووقف إطلاق نار فوري، وبدء المفاوضات ومحادثات السلام كحل وحيد، وتبادل الأسرى وحماية المدنيين، والحفاظ على سلامة المنشآت النووية؛ بالإضافة إلى وقف العقوبات الأحادية الجانب، ودعم مرحلة إعادة الإعمار.
وفي هذا الصدد، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن روسيا تعتبر المبادرة الصينية البرازيلية بشأن أوكرانيا مفيدة، وأن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش ذلك خلال اتصالاته مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والزعيم الصيني شي جين بينغ.
من جانبه، وصف زيلينسكي، اقتراح السلام الصيني البرازيلي بأنه "مدمر"، ولم يجر التشاور حول مضمونه مع كييف.
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Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل09:55 GMT
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