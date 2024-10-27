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إصابة 40 إسرائيليا بينهم حالات خطرة بحادثة دهس في تل أبيب ومقتل المنفذ... صور وفيديو
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مساحة حرة
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29 د
مرايا العلوم
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لبنان والعالم
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108 د
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150 د
لبنان والعالم
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123 د
مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241027/مدينة-مصرية-تفوز-بجائزة-دولية-كعاصمة-للأديان-والسلام-والسياحة-في-العالم-1094204741.html
مدينة مصرية تفوز بجائزة دولية كعاصمة للأديان والسلام والسياحة في العالم
مدينة مصرية تفوز بجائزة دولية كعاصمة للأديان والسلام والسياحة في العالم
سبوتنيك عربي
منحت اللجنة الدولية العليا لجوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "أفاسو" جائزتها العالمية لمدينة سانت كاترين المصرية كعاصمة الأديان والتسامح والسلام والسياحة في... 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T09:22+0000
2024-10-27T09:22+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الإعلان عن فوز سانت كاترين بالجائزة جاء خلال احتفالية خاصة عكست المكانة الفريدة التي تحتلها مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، ويبرز دورها الرائد في تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان وتوطيد العلاقات بين الشعوب.من جانبه، رحب خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالحضور في الاحتفالية، معبراً عن فخره بالإعلان عن فوز مدينة سانت كاترين -مدينة التجلي الأعظم- بجائزة عالمية رفيعة المستوى كعاصمة للأديان والتسامح والسلام والسياحة في العالم، مؤكدا أن هذا التكريم يعد اعترافًا عالميًا بالمكانة المتميزة التي تحظى بها سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، ودورها التاريخي في ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات المختلفة.واستعرض المحافظ خلال كلمته استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، التي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية متكاملة، بهدف تحقيق أهداف التنمية في مختلف المجالات، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير القطاعات السياحية والاستثمارية والزراعية والصناعية في كافة المدن والمناطق بالمحافظة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.ولفت مبارك إلى أن "هذا الاحتفال وفوز سانت كاترين بالجائزة يأتي تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي كانت نقطة انطلاق لتنمية سيناء وفتح آفاق جديدة للتنمية السياحية المستدامة، ما يسهم في تعزيز التآخي بين شعوب العالم".واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي الآسيوي ولجنة التحكيم على دورهم في دعم التنمية وتكريم النماذج المتميزة، مؤكدًا التزام المحافظة بتحقيق رؤية مصر 2030.يذكر أن من قدم الجائزة كل من رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي، الدكتور حسام درويش، ويانس ثيرنهارت الخبير السياحي الدولي وعضو منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، وشارك في الاحتفالية أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السياحة, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, السياحة, الأخبار

مدينة مصرية تفوز بجائزة دولية كعاصمة للأديان والسلام والسياحة في العالم

09:22 GMT 27.10.2024
© Photo / Saint Catherine Information Centerآثار سانت كاترين
آثار سانت كاترين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© Photo / Saint Catherine Information Center
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منحت اللجنة الدولية العليا لجوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "أفاسو" جائزتها العالمية لمدينة سانت كاترين المصرية كعاصمة الأديان والتسامح والسلام والسياحة في العالم.
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الإعلان عن فوز سانت كاترين بالجائزة جاء خلال احتفالية خاصة عكست المكانة الفريدة التي تحتلها مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، ويبرز دورها الرائد في تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان وتوطيد العلاقات بين الشعوب.
© Sputnikسانت كاترين جنوب سيناء
سانت كاترين جنوب سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
سانت كاترين جنوب سيناء
© Sputnik
من جانبه، رحب خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالحضور في الاحتفالية، معبراً عن فخره بالإعلان عن فوز مدينة سانت كاترين -مدينة التجلي الأعظم- بجائزة عالمية رفيعة المستوى كعاصمة للأديان والتسامح والسلام والسياحة في العالم، مؤكدا أن هذا التكريم يعد اعترافًا عالميًا بالمكانة المتميزة التي تحظى بها سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، ودورها التاريخي في ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات المختلفة.
واستعرض المحافظ خلال كلمته استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، التي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية متكاملة، بهدف تحقيق أهداف التنمية في مختلف المجالات، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير القطاعات السياحية والاستثمارية والزراعية والصناعية في كافة المدن والمناطق بالمحافظة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.
© Sputnikسانت كاترين جنوب سيناء
سانت كاترين جنوب سيناء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
سانت كاترين جنوب سيناء
© Sputnik
ولفت مبارك إلى أن "هذا الاحتفال وفوز سانت كاترين بالجائزة يأتي تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي كانت نقطة انطلاق لتنمية سيناء وفتح آفاق جديدة للتنمية السياحية المستدامة، ما يسهم في تعزيز التآخي بين شعوب العالم".
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي الآسيوي ولجنة التحكيم على دورهم في دعم التنمية وتكريم النماذج المتميزة، مؤكدًا التزام المحافظة بتحقيق رؤية مصر 2030.
يذكر أن من قدم الجائزة كل من رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي، الدكتور حسام درويش، ويانس ثيرنهارت الخبير السياحي الدولي وعضو منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، وشارك في الاحتفالية أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.
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