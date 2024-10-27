https://sarabic.ae/20241027/مدينة-مصرية-تفوز-بجائزة-دولية-كعاصمة-للأديان-والسلام-والسياحة-في-العالم-1094204741.html

مدينة مصرية تفوز بجائزة دولية كعاصمة للأديان والسلام والسياحة في العالم

مدينة مصرية تفوز بجائزة دولية كعاصمة للأديان والسلام والسياحة في العالم

سبوتنيك عربي

منحت اللجنة الدولية العليا لجوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "أفاسو" جائزتها العالمية لمدينة سانت كاترين المصرية كعاصمة الأديان والتسامح والسلام والسياحة في... 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T09:22+0000

2024-10-27T09:22+0000

2024-10-27T09:22+0000

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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن الإعلان عن فوز سانت كاترين بالجائزة جاء خلال احتفالية خاصة عكست المكانة الفريدة التي تحتلها مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، ويبرز دورها الرائد في تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان وتوطيد العلاقات بين الشعوب.من جانبه، رحب خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالحضور في الاحتفالية، معبراً عن فخره بالإعلان عن فوز مدينة سانت كاترين -مدينة التجلي الأعظم- بجائزة عالمية رفيعة المستوى كعاصمة للأديان والتسامح والسلام والسياحة في العالم، مؤكدا أن هذا التكريم يعد اعترافًا عالميًا بالمكانة المتميزة التي تحظى بها سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية، ودورها التاريخي في ترسيخ قيم التعايش السلمي بين الثقافات والحضارات المختلفة.واستعرض المحافظ خلال كلمته استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، التي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية متكاملة، بهدف تحقيق أهداف التنمية في مختلف المجالات، وتشمل هذه الاستراتيجية تطوير القطاعات السياحية والاستثمارية والزراعية والصناعية في كافة المدن والمناطق بالمحافظة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.ولفت مبارك إلى أن "هذا الاحتفال وفوز سانت كاترين بالجائزة يأتي تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي كانت نقطة انطلاق لتنمية سيناء وفتح آفاق جديدة للتنمية السياحية المستدامة، ما يسهم في تعزيز التآخي بين شعوب العالم".واختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر للاتحاد الإفريقي الآسيوي ولجنة التحكيم على دورهم في دعم التنمية وتكريم النماذج المتميزة، مؤكدًا التزام المحافظة بتحقيق رؤية مصر 2030.يذكر أن من قدم الجائزة كل من رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي، الدكتور حسام درويش، ويانس ثيرنهارت الخبير السياحي الدولي وعضو منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، وشارك في الاحتفالية أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.

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