https://sarabic.ae/20241027/مفاجأة-بشأن-هوية-المدرب-الجديد-للمنتخب-السعودي-لكرة-القدم-1094200124.html

مفاجأة بشأن هوية المدرب الجديد للمنتخب السعودي لكرة القدم

مفاجأة بشأن هوية المدرب الجديد للمنتخب السعودي لكرة القدم

سبوتنيك عربي

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مدربه الجديد، بعد إقالة الإيطالي، روبرتو مانشيني، الذي غادر الخميس الماضي بعد 14 شهرا، بسبب النتائج السيئة. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T05:52+0000

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وأكد الاتحاد في بيان رسمي، مساء أمس السبت، على عودة المدرب السابق للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، لتولي تدريبه، بعد أن غادرهم في مارس/ آذار 2023.وخلال غيابه عن المنتخب السعودي، قضى رينارد فترة في تدريب المنتخب الفرنسي للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.وقال مصدر قريب من المفاوضات، إن رينارد، الذي أدار المنتخب السعودي بين عامي 2019 و2023، وقع عقدا لمدة عامين.وأضاف المصدر السعودي: "لقد أثارت عودته الكثير من الجدل، لكن حقيقة أنه يعرف الفريق جيدا كانت العامل الحاسم في عودته، دعونا نأمل أن يصحح الوضع قبل تصفيات كأس العالم".وواصل الفرنسي: "قصتي مع السعودية لم تنته، لقد عدت".وقاد رينارد السعوديين إلى فوز مفاجئ على منتخب الأرجنتين، بطل العالم في كأس العالم لكرة القدم 2022، لكنه رحل عن المنتخب السعودي في مارس/ آذار من العام الماضي لتولي فريق فرنسا للسيدات.واستقال المدرب البالغ من العمر 56 عاما من منصبه في شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد خروج فرنسا من ربع النهائي أمام البرازيل، في أولمبياد باريس.

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