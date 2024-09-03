إحراق عداءة أوغندية بعد عودتها من أولمبياد باريس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:29 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:47 GMT
13 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يتوقع إنشاء الإمارات لمنظومة مالية للتبادل بالعملات الوطنية مع "بريكس"
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
17:03 GMT
30 د
ملفات ساخنة
غزة.. هل تتجه إدارة بايدن لمعاقبة نتنياهو لإفشاله صفقة تبادل الأسرى؟
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240903/إحراق-عداءة-أوغندية-بعد-عودتها-من-أولمبياد-باريس-1092354774.html
إحراق عداءة أوغندية بعد عودتها من أولمبياد باريس
إحراق عداءة أوغندية بعد عودتها من أولمبياد باريس
سبوتنيك عربي
بعد عودة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، التي تقيم في كينيا، من مشاركتها في أولمبياد باريس، تعرضت لحادث مأساوي نفذه صديقها. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:23+0000
2024-09-03T13:23+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
أخبار العالم الآن
أوغندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092354617_0:223:2048:1375_1920x0_80_0_0_9f695affb5ae7603b6db87e77a56dc03.jpg
وكانت تشيبيتيغي، التي احتلت المركز رقم 44 في أولمبياد باريس، قد تعرضت لحادث في منزلها بمقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وفقا لوسائل إعلام.وأفاد جيريمايا أولي كوسيوم، قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، أمس الاثنين، بأن صديق تشيبيتيغي، الذي يدعى ديكسون نديما، اشترى كمية من البنزين ليشعل النار بها إثر شجار دار بينهما، يوم الأحد الماضي.وتسبب النار في إصابة صديق العداءة الأوغندية بحروق أيضا، وتم نقلهما لتلقي العلاج حاليا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.وذكر والدا تشيبيتيغي، أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، بينما أشار وسائل إعلام محلية أن تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما، يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، وغطت الحروق نحو 75 في المئة من جسدها.
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092354617_0:31:2048:1567_1920x0_80_0_0_6ac970328b52b50360c68783dc291475.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, أخبار العالم الآن, أوغندا
رياضة, منوعات, أخبار العالم الآن, أوغندا

إحراق عداءة أوغندية بعد عودتها من أولمبياد باريس

13:23 GMT 03.09.2024
© Photo / Unsplash/HamZa NOUASRIAحريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Photo / Unsplash/HamZa NOUASRIA
تابعنا عبر
بعد عودة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، التي تقيم في كينيا، من مشاركتها في أولمبياد باريس، تعرضت لحادث مأساوي نفذه صديقها.
وكانت تشيبيتيغي، التي احتلت المركز رقم 44 في أولمبياد باريس، قد تعرضت لحادث في منزلها بمقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وفقا لوسائل إعلام.
وأفاد جيريمايا أولي كوسيوم، قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، أمس الاثنين، بأن صديق تشيبيتيغي، الذي يدعى ديكسون نديما، اشترى كمية من البنزين ليشعل النار بها إثر شجار دار بينهما، يوم الأحد الماضي.
وتسبب النار في إصابة صديق العداءة الأوغندية بحروق أيضا، وتم نقلهما لتلقي العلاج حاليا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.
وذكر والدا تشيبيتيغي، أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، بينما أشار وسائل إعلام محلية أن تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما، يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، وغطت الحروق نحو 75 في المئة من جسدها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..مصر ترفض محاولة نتنياهو الزج باسمها لعرقلة جهود وساطة13:56 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала