إحراق عداءة أوغندية بعد عودتها من أولمبياد باريس
© Photo / Unsplash/HamZa NOUASRIAحريق
© Photo / Unsplash/HamZa NOUASRIA
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بعد عودة العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيغي، التي تقيم في كينيا، من مشاركتها في أولمبياد باريس، تعرضت لحادث مأساوي نفذه صديقها.
وكانت تشيبيتيغي، التي احتلت المركز رقم 44 في أولمبياد باريس، قد تعرضت لحادث في منزلها بمقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وفقا لوسائل إعلام.
We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb— Uganda Athletics Federation-UAF (@UgaAthletics2) September 3, 2024
وأفاد جيريمايا أولي كوسيوم، قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، أمس الاثنين، بأن صديق تشيبيتيغي، الذي يدعى ديكسون نديما، اشترى كمية من البنزين ليشعل النار بها إثر شجار دار بينهما، يوم الأحد الماضي.
وتسبب النار في إصابة صديق العداءة الأوغندية بحروق أيضا، وتم نقلهما لتلقي العلاج حاليا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.
Ugandan Olympian Rebecca Cheptegei, who competed in the women's marathon at the 2024 Paris Olympics, is currently receiving treatment for severe burn injuries at Moi Teaching and Referral Hospital .The injuries were sustained after her boyfriend allegedly doused her with petrol… pic.twitter.com/ulVobSk1mg— Grace Lindsay Mbabazi (@gracelmbabazi) September 2, 2024
وذكر والدا تشيبيتيغي، أن ابنتهما اشترت قطعة أرض في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة، بينما أشار وسائل إعلام محلية أن تم سماع تشيبيتيغي وصديقها نديما، يتجادلان حول الأرض التي تم إنشاء المنزل عليها قبل اندلاع الحريق وإصابتهما بحروق، وغطت الحروق نحو 75 في المئة من جسدها.