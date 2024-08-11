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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: العشائر العربية تهب لطرد قوات قسد والاحتلال الأمريكي مع تداعي المشروع الغربي في المنطقة
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
11:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
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8 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
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واشنطن: مسؤولية التوصل لاتفاق بغزة تقع على عاتق الطرفين.. تطبيق نظام مكافحة الإرهاب بمقاطعتي بيلغورود وكورسك
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ملفات ساخنة
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https://sarabic.ae/20240811/سباحة-ألمانية-ضحية-تلوث-نهر-السين-في-أولمبياد-باريس-2024-1091621888.html
سباحة ألمانية ضحية تلوث نهر السين في أولمبياد باريس 2024
سباحة ألمانية ضحية تلوث نهر السين في أولمبياد باريس 2024
سبوتنيك عربي
بدأت الأزمات والمخالفات تتكشف منذ اليوم الأول لانطلاق أولمبياد باريس 2024 في الـ26 من يوليو/ تموز الماضي، ولم تتوقف حتى الآن. 11.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-11T14:34+0000
2024-08-11T14:34+0000
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وبينما تنوعت الشكاوى لتكشف ثغرات أمنية في تأمين الأولمبياد ومخالفات تخص جودة الطعام المقدم للرياضيين، فإن الأمر امتد إلى مشاكل التلوث وخاصة في نهر السين، الذي تسبب في مشاكل صحية لبعض المشاركين في البطولة. وكانت السباحة الألمانية ليوني بيك، واحدة من ضحايا تلوث نهر السين، حيث اضطرت للشرب من مياه النهر أثناء السباحة به، مما سبب لها أزمة صحية.وكانت بيك، تشارك في سباق السباحة، يوم الخميس الماضي، واحتلت المركز السابع، وبعد انتهاء السباق اكتشفت أنها تعاني من مشاكل صحية شملت التقيؤ والإسهال، بحسب وسائل إعلام غربية.وكشفت تقارير عديدة عن انتقادات واسعة طالت منظمي الأولمبياد هذا العام بسبب تلوث نهر السين، رغم محاولات تنقيته التي أنفقت عليها فرنسا ملايين الدولارات. وإضافة إلى حالة ليوني بيك، أشارت تقارير أخرى إلى أن اللجنة الأولمبية البلجيكية نقلت لاعبة فريق الترايثلون كلير ميشيل، إلى المستشفى إثر سباحتها في نهر السين، قبل أن ينسحب منتخب بلادها من المسابقة. وفي وقت سابق، قال الباحث في الشأن الأوروبي خالد زين الدين إن "أوروبا القديمة قد انتهت"، وذلك تعليقا على السلبيات التي شهدها افتتاح الأولمبياد في فرنسا، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها القارة الأوروبية عموما وفرنسا خصوصا والتي لا يمكن فصلها عن أجواء الأولمبياد، "ما يدفع للتأكيد بأن السلبية كانت مهيمنة وأن هذا الحدث لم يكن موفقاً"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20240806/برسالة-مؤثرة-لاعب-أولمبي-جزائري-يعتزل-بسبب-تلقيه-سيلا-من-الشتائم-إثر-إخفاقه-1091459549.html
https://sarabic.ae/20240728/لاعب-مصري-لا-نجد-الطعام-والمياه-في-أولمبياد-باريس-وكل-الفرق-تعاني-1091194070.html
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أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , منوعات, رياضة

سباحة ألمانية ضحية تلوث نهر السين في أولمبياد باريس 2024

14:34 GMT 11.08.2024
© Sputnik . Julien Mattia / الانتقال إلى بنك الصورفيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018
فيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
© Sputnik . Julien Mattia
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بدأت الأزمات والمخالفات تتكشف منذ اليوم الأول لانطلاق أولمبياد باريس 2024 في الـ26 من يوليو/ تموز الماضي، ولم تتوقف حتى الآن.
وبينما تنوعت الشكاوى لتكشف ثغرات أمنية في تأمين الأولمبياد ومخالفات تخص جودة الطعام المقدم للرياضيين، فإن الأمر امتد إلى مشاكل التلوث وخاصة في نهر السين، الذي تسبب في مشاكل صحية لبعض المشاركين في البطولة.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
مجتمع
برسالة مؤثرة... لاعب أولمبي جزائري يعتزل بسبب تلقيه سيلا من "الشتائم" إثر إخفاقه
6 أغسطس, 08:45 GMT
وكانت السباحة الألمانية ليوني بيك، واحدة من ضحايا تلوث نهر السين، حيث اضطرت للشرب من مياه النهر أثناء السباحة به، مما سبب لها أزمة صحية.
وكانت بيك، تشارك في سباق السباحة، يوم الخميس الماضي، واحتلت المركز السابع، وبعد انتهاء السباق اكتشفت أنها تعاني من مشاكل صحية شملت التقيؤ والإسهال، بحسب وسائل إعلام غربية.
وكشفت تقارير عديدة عن انتقادات واسعة طالت منظمي الأولمبياد هذا العام بسبب تلوث نهر السين، رغم محاولات تنقيته التي أنفقت عليها فرنسا ملايين الدولارات.
منتخب مصر لكرة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
مجتمع
لاعب مصري: لا نجد الطعام والمياه في أولمبياد باريس وكل الفرق تعاني
28 يوليو, 10:54 GMT
وإضافة إلى حالة ليوني بيك، أشارت تقارير أخرى إلى أن اللجنة الأولمبية البلجيكية نقلت لاعبة فريق الترايثلون كلير ميشيل، إلى المستشفى إثر سباحتها في نهر السين، قبل أن ينسحب منتخب بلادها من المسابقة.
وفي وقت سابق، قال الباحث في الشأن الأوروبي خالد زين الدين إن "أوروبا القديمة قد انتهت"، وذلك تعليقا على السلبيات التي شهدها افتتاح الأولمبياد في فرنسا، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها القارة الأوروبية عموما وفرنسا خصوصا والتي لا يمكن فصلها عن أجواء الأولمبياد، "ما يدفع للتأكيد بأن السلبية كانت مهيمنة وأن هذا الحدث لم يكن موفقاً"، على حد تعبيره.
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