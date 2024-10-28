https://sarabic.ae/20241028/أستاذ-علاقات-دولية-واشنطن-تسعى-لتحقيق-مكاسب-سياسية-قبيل-الانتخابات-1094260541.html

أستاذ علاقات دولية: واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات

أستاذ علاقات دولية: واشنطن تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبيل الانتخابات

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جيرار ديب، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذه المكاسب تأتي في ظل الإحصاءات التي تشير إلى فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي يتبنى نظرة تهدئة تجاه الحرب في شرق أوروبا، كما أنه لم يكن في توافق مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأوضح أنّ "الغرب قد يتجاوز الخطوط الحمراء، وذلك بسبب حاجة الولايات المتحدة لضرب العمق الروسي، وقد تلجأ أوكرانيا من استخدام بعض الأسلحة البعيدة المدى"، مشددًا أنّ "السياسة الأمريكية تتبع نهج "التشظي" لضمان السيطرة على المجتمعات".وأضاف: "لم أستغرب أن يكون هناك أمريكي ضمن المخربين الذين دخلوا إلى الأراضي الروسية، حتى لو لم يكن هناك دليل قاطع على ذلك، التخطيط والتجهيز، والأسلحة، كلها ترتبط بشكل أو بآخر بالإعداد الأمريكي".كما انتقد ديب حلف الناتو، لافتاً إلى أنه "يبرر لأوكرانيا استقطاب المرتزقة من هنا وهناك".وعن خطة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، اعتبر ديب أنّها "جاءت من منطلق اليأس، حيث إن المعركة لم تعد لصالح أوكرانيا". وأكد أنّ "الأمريكيين يسعون لتوسيع نطاق الحرب، وهو ما سيؤثر سلبًا على أوكرانيا والاتحاد الأوروبي".ولفت ديب إلى أنّ "الرئيس الأمريكي جو بايدن يستغل هذه المرحلة الحالية قبل الانتخابات لتحقيق أهداف معينة"، مشددًا "على ضرورة أن تكون أوروبا حذرة". وفي إشارة إلى الإيجابية التي شهدتها قمة قازان بين رئيس وزراء أرمينيا ورئيس أذربيجان، قال ديب: "هذه العبارة التي بدت على طاولة الاجتماع ترمز إلى العالم الذي تريده روسيا، عالم الشراكة".

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