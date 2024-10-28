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https://sarabic.ae/20241028/إكس-توقف-حساب-خامنئي-بالعبرية-بعد-منشور-توعد-فيه-إسرائيل-1094226118.html
"إكس" توقف حساب خامنئي بالعبرية بعد منشور توعد فيه إسرائيل
"إكس" توقف حساب خامنئي بالعبرية بعد منشور توعد فيه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أوقفت إدارة منصة "إكس" حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وذلك بعدما دوّن منشورا عبر حسابه بالعبرية على المنصة، توعد فيه إسرائيل. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T06:21+0000
2024-10-28T06:21+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" أن خامنئي كان قد قال في منشوره عل حسابه بالعبرية: "الكيان الصهيوني ارتكب عملا وقحا، لقد أخطأ في الحسابات تجاه إيران، سنُفهمهم قوة وقدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني".وشدد خامنئي، أمس الأحد، خلال استقباله الآلاف من عوائل ضحايا الدفاع عن الأمن الإيراني، على "ضرورة إحباط حسابات إسرائيل الخاطئة بشأن إيران"، وتابع: "لديهم حسابات خاطئة بشأن إيران، ذلك لأنهم لا يعرفون إيران وشبابها وشعبها، وما زالوا غير قادرين على فهم قوة وقدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني بشكل صحيح، وهو ما يجب علينا أن نجعلهم يفهمونه".في سياق متصل، علق الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، فجر يوم السبت الماضي، وأكد أن "العواقب المريرة للجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلين".أدلى سلامي بهذه التصريحات، اليوم الاثنين، في رسالة موجهة إلى القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي الرسالة، قدم سلامي تعازيه لموسوي على مقتل 4 من قوات الجيش الإيراني، في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران،وقال: "أقدم تعازيي لكم، ولقادة الجيش الشجعان والأركان وكذلك لأسر الشهداء".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241027/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-هاجمنا-أهدافا-استراتيجية-في-إيران-1094218861.html
https://sarabic.ae/20241027/الكابينيت-الإسرائيلي-يجتمع-لمناقشة-رد-إيران-المحتمل-على-الهجمات-الإسرائيلية-1094215704.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

"إكس" توقف حساب خامنئي بالعبرية بعد منشور توعد فيه إسرائيل

06:21 GMT 28.10.2024
© AP Photo المرشد الإيراني، علي خامنئي
 المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أوقفت إدارة منصة "إكس" حساب المرشد الإيراني، علي خامنئي، وذلك بعدما دوّن منشورا عبر حسابه بالعبرية على المنصة، توعد فيه إسرائيل.
ونقلت وكالة "إرنا" أن خامنئي كان قد قال في منشوره عل حسابه بالعبرية: "الكيان الصهيوني ارتكب عملا وقحا، لقد أخطأ في الحسابات تجاه إيران، سنُفهمهم قوة وقدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني".
وشدد خامنئي، أمس الأحد، خلال استقباله الآلاف من عوائل ضحايا الدفاع عن الأمن الإيراني، على "ضرورة إحباط حسابات إسرائيل الخاطئة بشأن إيران"، وتابع: "لديهم حسابات خاطئة بشأن إيران، ذلك لأنهم لا يعرفون إيران وشبابها وشعبها، وما زالوا غير قادرين على فهم قوة وقدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني بشكل صحيح، وهو ما يجب علينا أن نجعلهم يفهمونه".
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
‌‏رئيس الأركان الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا استراتيجية في إيران
أمس, 18:11 GMT
في سياق متصل، علق الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، على الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، فجر يوم السبت الماضي، وأكد أن "العواقب المريرة للجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلين".
أدلى سلامي بهذه التصريحات، اليوم الاثنين، في رسالة موجهة إلى القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وفي الرسالة، قدم سلامي تعازيه لموسوي على مقتل 4 من قوات الجيش الإيراني، في الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران،وقال: "أقدم تعازيي لكم، ولقادة الجيش الشجعان والأركان وكذلك لأسر الشهداء".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
"الكابينيت" الإسرائيلي يجتمع لمناقشة رد إيران المحتمل على الهجمات الإسرائيلية
أمس, 14:54 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".
ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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