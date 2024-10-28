https://sarabic.ae/20241028/الدبيبة-تغيير-إدارة-المصرف-المركزي-خطوة-مهمة-ولا-تراجع-عن-الانتخابات-المباشرة-1094241290.html
الدبيبة: تغيير إدارة المصرف المركزي خطوة مهمة.. ولا تراجع عن الانتخابات المباشرة
الدبيبة: تغيير إدارة المصرف المركزي خطوة مهمة.. ولا تراجع عن الانتخابات المباشرة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بأن تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي كان خطوة حتمية وجزءا من سلسلة إصلاحات جوهرية تهدف إلى إنهاء... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T12:16+0000
2024-10-28T12:16+0000
2024-10-28T12:16+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
الأخبار
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وأكد الدبيبة أن هذا القرار يمثل طيّ صفحة "الفردية والمزاجية والابتزاز السياسي" التي طالما صاحبت أهم منصب مالي في البلاد، مشيراً إلى أن مرحلة العمل غير المؤسسي أصبحت من الماضي، كما شدد على رفضه التمديد للأجسام الحالية، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الأطراف التي تعرقل الانتخابات.وأكد الدبيبة أن التوجه نحو انتخابات مباشرة لتجديد شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية يعد أمراً لا تراجع عنه، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع أطلقتا عملية "عاصمة السلام"، في خطوة تهدف إلى إعادة فرض الأمن وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة.جاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الحالي، في مقر ديوان الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.وفي وقت سابق، صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن "كثيرا من الناس يعتقدون أن ناجي عيسى، أصبح محافظا لمصرف ليبيا بصورة دائمة، لكن الحقيقة هو أنه يتولى المنصب بصفة مؤقتة".وأكد التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "اختيار الشخصيات لشغل المناصب السيادية، سيبدأ مع نهاية نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق النجاة والمصلحة حتى الآن".واعتبر البرلماني الليبي أن "الخطوات التي اتخذتها إدارة المصرف إيجابية"، مضيفا: "نأمل أن تستمر هذه الخطوات، بالإضافة إلى خطوات أخرى تخدم المواطن".وأردف التكبالي: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ مواقعهم أم أنها جادة في تحقيق أهدافها"، مؤكدًا أن "لجنة الإدارة، التي تم اعتمادها اليوم من المفترض أن تكون مؤقتة لحين انتخاب محافظ جديد".جاءت تصريحات التكبالي، بعد أن اعتمد مجلس النواب الليبي مجلس الإدارة الجديد للمصرف المركزي، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتماد المحافظ ونائبه، على أن يعمل مجلس الإدارة الجديد وفق المدة المحددة قانونًا لمجلس إدارة المصرف المركزي.وتم تكليف مجلس إدارة المصرف المركزي بعد سلسلة من الإشكاليات، التي أثرت بعمق على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما استدعى اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن المالي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, الأخبار
الدبيبة: تغيير إدارة المصرف المركزي خطوة مهمة.. ولا تراجع عن الانتخابات المباشرة
صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، بأن تغيير إدارة مصرف ليبيا المركزي كان خطوة حتمية وجزءا من سلسلة إصلاحات جوهرية تهدف إلى إنهاء الفوضى وإنعاش الاقتصاد الليبي.
وأكد الدبيبة أن هذا القرار يمثل طيّ صفحة "الفردية والمزاجية والابتزاز السياسي" التي طالما صاحبت أهم منصب مالي في البلاد، مشيراً إلى أن مرحلة العمل غير المؤسسي أصبحت من الماضي، كما شدد على رفضه التمديد للأجسام الحالية، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه الأطراف التي تعرقل الانتخابات.
وأكد الدبيبة أن التوجه نحو انتخابات مباشرة لتجديد شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية يعد أمراً لا تراجع عنه، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والدفاع أطلقتا عملية "عاصمة السلام"، في خطوة تهدف إلى إعادة فرض الأمن وتعزيز هيبة مؤسسات الدولة.
جاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث للعام الحالي، في مقر ديوان الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس.
وفي وقت سابق، صرح عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، أن "كثيرا من الناس يعتقدون أن ناجي عيسى، أصبح محافظا لمصرف ليبيا بصورة دائمة، لكن الحقيقة هو أنه يتولى المنصب بصفة مؤقتة".
وأكد التكبالي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
"، أن "اختيار الشخصيات لشغل المناصب السيادية، سيبدأ مع نهاية نوفمبر(تشرين الثاني المقبل)، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق النجاة والمصلحة حتى الآن".
واعتبر البرلماني الليبي أن "الخطوات التي اتخذتها إدارة المصرف
إيجابية"، مضيفا: "نأمل أن تستمر هذه الخطوات، بالإضافة إلى خطوات أخرى تخدم المواطن".
وأردف التكبالي: "سنرى في المستقبل ما إذا كانت هذه الخطوات تهدف إلى ترسيخ مواقعهم أم أنها جادة في تحقيق أهدافها"، مؤكدًا أن "لجنة الإدارة، التي تم اعتمادها اليوم من المفترض أن تكون مؤقتة لحين انتخاب محافظ جديد".
جاءت تصريحات التكبالي، بعد أن اعتمد مجلس النواب الليبي مجلس الإدارة الجديد
للمصرف المركزي، وذلك بعد فترة وجيزة من اعتماد المحافظ ونائبه، على أن يعمل مجلس الإدارة الجديد وفق المدة المحددة قانونًا لمجلس إدارة المصرف المركزي.
وتم تكليف مجلس إدارة المصرف المركزي بعد سلسلة من الإشكاليات، التي أثرت بعمق على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما استدعى اتخاذ خطوات حاسمة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن المالي.