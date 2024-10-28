https://sarabic.ae/20241028/جدل-بعد-حذف-نتفليكس-19-فيلما-عن-فلسطين-والشركة-توضح----1094244342.html
جدل بعد حذف "نتفليكس" 19 فيلما عن فلسطين... والشركة توضح
جدل بعد حذف "نتفليكس" 19 فيلما عن فلسطين... والشركة توضح
سبوتنيك عربي
علقت منصة "نتفليكس" على الجدل الدائر حول حذفها 19 فيلما فلسطينيا بشكلٍ مفاجئ، نافية أن هناك أسباب وراء هذا الإجراء غير أنه انتهت فترة ترخيص الأفلام التي بلغت 3... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T13:43+0000
2024-10-28T13:43+0000
2024-10-28T13:43+0000
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وأوضحت أنها أطلقت مجموعة "القصص الفلسطينية" التي تضمنت 32 فيلماً مرخصاً في أكتوبر لعام 2021، ولمدة 3 سنوات، إذ أن صلاحية هذه التراخيص قد انتهت بحلول الشهر الجاري.وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فوجئ مشتركو المنصة بحذف نحو 19 فيلماً ضمن مجموعة أفلام "قصص فلسطينية" دون سابق إنذار، الأمر الذي آثار غضب المتابعين وبعض المنظمات الدولية غير الربحية، مطالبين المنصة الشهيرة بضرورة إعادة الأفلام مجدداً، والكشف عن سبب حذفها من الأساس.وكانت نتفليكس أعلنت، في أكتوبر 2021، عرض 32 فيلماً متنوعاً من إخراج صانعي أفلام فلسطينيين أو عن قصص فلسطينية، بما في ذلك أفلام حائزة على جوائز مثل "عودة رجل" لمهدي فليفل، و"كأننا عشرون مستحيل" للمخرجة آن ماري جاسر و"العبور" للمنتجة مي عودة، حيث جاء ذلك تكريماً لإبداع وشغف صناعة السينما العربية، فضلاً عن إظهار عمق وتنوع التجربة الفلسطينية، واستكشاف حياة الناس، وأحلامهم، وعائلاتهم، وصداقاتهم، وحبهم، حسب بيان رسمي من المنصة آنذاك.
https://sarabic.ae/20230428/مصر-ترد-رسميا-على-فيلم-نتفليكس-وتحسم-الجدل-بشأن-ملامح-كليوباترا-الحقيقية-1076427009.html
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العالم, منوعات, تقارير منوعات, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, منوعات, تقارير منوعات, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
جدل بعد حذف "نتفليكس" 19 فيلما عن فلسطين... والشركة توضح
علقت منصة "نتفليكس" على الجدل الدائر حول حذفها 19 فيلما فلسطينيا بشكلٍ مفاجئ، نافية أن هناك أسباب وراء هذا الإجراء غير أنه انتهت فترة ترخيص الأفلام التي بلغت 3 سنوات فقط.
وأوضحت أنها أطلقت مجموعة "القصص الفلسطينية" التي تضمنت 32 فيلماً مرخصاً في أكتوبر لعام 2021، ولمدة 3 سنوات، إذ أن صلاحية هذه التراخيص قد انتهت بحلول الشهر الجاري.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فوجئ مشتركو المنصة
بحذف نحو 19 فيلماً ضمن مجموعة أفلام "قصص فلسطينية" دون سابق إنذار، الأمر الذي آثار غضب المتابعين وبعض المنظمات الدولية غير الربحية، مطالبين المنصة الشهيرة بضرورة إعادة الأفلام مجدداً، والكشف عن سبب حذفها من الأساس.
وكانت نتفليكس أعلنت، في أكتوبر 2021، عرض 32 فيلماً متنوعاً من إخراج صانعي أفلام فلسطينيين
أو عن قصص فلسطينية، بما في ذلك أفلام حائزة على جوائز مثل "عودة رجل" لمهدي فليفل، و"كأننا عشرون مستحيل" للمخرجة آن ماري جاسر و"العبور" للمنتجة مي عودة، حيث جاء ذلك تكريماً لإبداع وشغف صناعة السينما العربية، فضلاً عن إظهار عمق وتنوع التجربة الفلسطينية، واستكشاف حياة الناس، وأحلامهم، وعائلاتهم، وصداقاتهم، وحبهم، حسب بيان رسمي من المنصة آنذاك.