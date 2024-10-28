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09:03 GMT
35 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: سلاح الجو السوري الروسي يضرب تجمعات الإرهابيين منعا من إشغال سوريا وقيادتها عما يجري في فلسطين ولبنان
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أكاديمي فلسطيني: تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا تشجع على الإبادة الجماعية
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
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59 د
مساحة حرة
بيان قمة بريكس.. بين السياسة والاقتصاد وحل الأزمات الدولية
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29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
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لبنان والعالم
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مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
سبوتنيك عربي
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه تم توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"الفوسفور الأبيض" خلال هجومه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إحالة هذا... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T00:00+0000
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قازان – سبوتنيك. وقال الهباش، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إسرائيل ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم حرب منظمة وعلنية في قطاع غزة، ولذلك تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه".وأضاف أنه تم توثيق ارتكاب إسرائيل انتهاكات وجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها استخدام الفوسفور الأبيض، مشيرا إلى أنه تم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك للمحكمة الدولية.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20231014/إسرائيل-متهمة-باستخدامها-في-غزة-ما-هي-قنابل-الفوسفور-الأبيض-1082014793.html
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مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة

00:00 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 00:43 GMT 28.10.2024)
© AP Photoقنابل الفوسفور الأبيض
قنابل الفوسفور الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه تم توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"الفوسفور الأبيض" خلال هجومه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
قازان – سبوتنيك. وقال الهباش، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إسرائيل ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم حرب منظمة وعلنية في قطاع غزة، ولذلك تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه".
قنابل الفوسفور الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2023
إسرائيل متهمة باستخدامها في غزة.. ما هي قنابل الفوسفور الأبيض؟
14 أكتوبر 2023, 21:00 GMT
وأضاف أنه تم توثيق ارتكاب إسرائيل انتهاكات وجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها استخدام الفوسفور الأبيض، مشيرا إلى أنه تم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك للمحكمة الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
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