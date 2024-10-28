https://sarabic.ae/20241028/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-إسرائيل-استخدمت-الفوسفور-الأبيض-في-غزة-1094223882.html
مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
سبوتنيك عربي
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه تم توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"الفوسفور الأبيض" خلال هجومه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إحالة هذا... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
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قازان – سبوتنيك. وقال الهباش، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إسرائيل ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم حرب منظمة وعلنية في قطاع غزة، ولذلك تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه".وأضاف أنه تم توثيق ارتكاب إسرائيل انتهاكات وجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها استخدام الفوسفور الأبيض، مشيرا إلى أنه تم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك للمحكمة الدولية.وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sarabic.ae/20231014/إسرائيل-متهمة-باستخدامها-في-غزة-ما-هي-قنابل-الفوسفور-الأبيض-1082014793.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض في غزة
00:00 GMT 28.10.2024 (تم التحديث: 00:43 GMT 28.10.2024)
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه تم توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"الفوسفور الأبيض" خلال هجومه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.