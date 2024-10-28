https://sarabic.ae/20241028/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-العمليات-العسكرية-تعيق-إجلاء-مواطني-روسيا-المتبقين-من-غزة-1094224211.html
مستشار الرئيس الفلسطيني: العمليات العسكرية تعيق إجلاء مواطني روسيا المتبقين في غزة
مستشار الرئيس الفلسطيني: العمليات العسكرية تعيق إجلاء مواطني روسيا المتبقين في غزة
سبوتنيك عربي
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، استعداد السلطة الفلسطينية للمساعدة في إجلاء مواطني الاتحاد الروسي المتبقين في قطاع غزة. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T00:37+0000
2024-10-28T00:37+0000
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قازان – سبوتنيك. وقال الهباش، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم الاثنين: "العمليات العسكرية هي من تعرقل إجلاء المواطنين الروس".وأضاف: "لن نتردد في مساعدة أي مواطن روسي يريد مغادرة قطاع غزة بسبب الحرب".وتابع: "الظروف التي تخلقها إسرائيل من خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة تجعل قدرة الجانب الفلسطيني محدودة للغاية".وكان الهباش، قد اتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال حربها المستمرة على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتسبب حرب إسرائيل على غزة منذ ذلك الحين في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20241027/مقترح-سموتريتش-للضفة-وغزة-أمام-الفلسطينيين-خياران-ومن-يرفضهما-يقتل-1094221679.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, روسيا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, روسيا
مستشار الرئيس الفلسطيني: العمليات العسكرية تعيق إجلاء مواطني روسيا المتبقين في غزة
أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، استعداد السلطة الفلسطينية للمساعدة في إجلاء مواطني الاتحاد الروسي المتبقين في قطاع غزة.
قازان – سبوتنيك
. وقال الهباش، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم الاثنين: "العمليات العسكرية هي من تعرقل إجلاء المواطنين الروس".
وأضاف: "لن نتردد في مساعدة أي مواطن روسي يريد مغادرة قطاع غزة بسبب الحرب".
وتابع: "الظروف التي تخلقها إسرائيل من خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة
تجعل قدرة الجانب الفلسطيني محدودة للغاية".
وكان الهباش، قد اتهم إسرائيل باستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال حربها المستمرة على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتسبب حرب إسرائيل
على غزة منذ ذلك الحين في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، إضافة إلى آلاف المفقودين.