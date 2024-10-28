https://sarabic.ae/20241028/مصدر-الغرب-يحاول-التأثير-على-الوضع-في-جورجيا-1094256140.html
مصدر: الغرب يحاول التأثير على الوضع في جورجيا
مصدر: الغرب يحاول التأثير على الوضع في جورجيا
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر رسمية محلية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن الغرب يحاول زعزعة الوضع في جورجيا، مشيرة إلى أن قناصة خضعوا للتدريب في أوكرانيا يصلون إلى البلاد لتنظيم... 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T17:31+0000
2024-10-28T17:31+0000
2024-10-28T17:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "إن الغربيين، وفي محاولة لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في جورجيا بعد انتخابات 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وإثارة "ثورة ملونة" أخرى، لا يبخلون بأي شيء، فالقناصة المدربون في أوكرانيا يصلون إلى الجمهورية لتنظيم استفزازات خلال الاحتجاجات الجماهيرية".كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%. وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى "عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون".ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أن الدستور يلزم الرئيس بأن يكون غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مصدر: الغرب يحاول التأثير على الوضع في جورجيا
أفادت مصادر رسمية محلية مطلعة، اليوم الاثنين، بأن الغرب يحاول زعزعة الوضع في جورجيا، مشيرة إلى أن قناصة خضعوا للتدريب في أوكرانيا يصلون إلى البلاد لتنظيم استفزازات.
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك": "إن الغربيين، وفي محاولة لزعزعة الوضع السياسي الداخلي في جورجيا بعد انتخابات 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري وإثارة "ثورة ملونة" أخرى، لا يبخلون بأي شيء، فالقناصة المدربون في أوكرانيا يصلون إلى الجمهورية لتنظيم استفزازات خلال الاحتجاجات الجماهيرية".
وأجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا في 26 أكتوبر، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا وضد العقوبات (المفروضة على روسيا)، على 53.93% من الأصوات.
كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%. وقد صرح ممثلو المعارضة بالفعل أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية.
وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى "عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون".
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، التي تساعد المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أن الدستور يلزم الرئيس بأن يكون غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.