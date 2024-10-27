https://sarabic.ae/20241027/جورجيا-3-أحزاب-معارضة-تعلن-عدم-اعترافها-بنتائج-الانتخابات-1094198657.html
جورجيا.. 3 أحزاب معارضة تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات
جورجيا.. 3 أحزاب معارضة تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات
سبوتنيك عربي
أعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي". 27.10.2024, سبوتنيك عربي
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تبليسي - سبوتنيك. وقالت تينا بوكوتشافا، زعيمة حزب "الحركة الوطنية الموحدة" المعارض خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نحن لن نعترف بنتائج الانتخابات المسروقة التي تم الاستيلاء عليها".كما أعلن زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير"، نيكا غفاراميا، أن حزبه لن يعترف بنتائج الانتخابات، واصفا إياها بـ "الانقلاب الدستوري".كما أعلنت القيادية في الحزب ذاته ، إيلينيه خوشتاريا أن الحزب سينظم احتجاجات مستمرة اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وشكك الحزب المعارض الآخر، "جورجيا القوية" في نتائج الانتخابات المعلن عنها، حيث قال القيادي في الحزب أليكو إليساشفيلي إن بيانات لجنة الانتخابات المركزية والعملية الانتخابية برمتها كانت "مهينة للشعب الجورجي".وبدورها قالت القيادية في الحزب ذاته، آنا دوليدزي، في مؤتمر صحفي: إن "النتائج التي أُعلنت لنا، لا تعبر عن إرادة الشعب".وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم حصل على نسبة 54 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 بالمئة من مراكز الاقتراع.كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على حوالي 11 بالمئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" (حوالي 9.8 بالمئة من الأصوات ) و"جورجيا القوية" على (حوالي 8.9 بالمئة من الأصوات) وحزب رئيس الوزراء الأسبق غيورغي غاخاريا "من أجل جورجيا" على حوالي 7.9 بالمئة من الأصوات.
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https://sarabic.ae/20241027/الحلم-الجورجي-يتصدر-الانتخابات-التشريعية-في-جورجيا-بعد-فرز-72--من-الأصوات-1094197574.html
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جورجيا.. 3 أحزاب معارضة تعلن عدم اعترافها بنتائج الانتخابات
أعلنت 3 أحزاب معارضة في جورجيا عدم اعترافها بنتائج الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية والتي تشير إلى فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي".
تبليسي - سبوتنيك
. وقالت تينا بوكوتشافا، زعيمة حزب "الحركة الوطنية الموحدة" المعارض خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: "نحن لن نعترف بنتائج الانتخابات المسروقة التي تم الاستيلاء عليها".
كما أعلن زعيم حزب "التحالف من أجل التغيير"، نيكا غفاراميا، أن حزبه لن يعترف بنتائج الانتخابات، واصفا إياها بـ "الانقلاب الدستوري".
كما أعلنت القيادية في الحزب ذاته ، إيلينيه خوشتاريا أن الحزب سينظم احتجاجات مستمرة اعتبارا من يوم الأحد 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وشكك الحزب المعارض
الآخر، "جورجيا القوية" في نتائج الانتخابات المعلن عنها، حيث قال القيادي في الحزب أليكو إليساشفيلي إن بيانات لجنة الانتخابات المركزية والعملية الانتخابية برمتها كانت "مهينة للشعب الجورجي".
وبدورها قالت القيادية في الحزب ذاته، آنا دوليدزي، في مؤتمر صحفي: إن "النتائج التي أُعلنت لنا، لا تعبر عن إرادة الشعب".
وحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية، فإن الحزب الحاكم
حصل على نسبة 54 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بعد إعادة فرز الأصوات في 95 بالمئة من مراكز الاقتراع.
كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على حوالي 11 بالمئة من الأصوات، و"الحركة الوطنية الموحدة" (حوالي 9.8 بالمئة من الأصوات ) و"جورجيا القوية" على (حوالي 8.9 بالمئة من الأصوات) وحزب رئيس الوزراء الأسبق غيورغي غاخاريا "من أجل جورجيا" على حوالي 7.9 بالمئة من الأصوات.