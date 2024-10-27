https://sarabic.ae/20241027/الحلم-الجورجي-يتصدر-الانتخابات-التشريعية-في-جورجيا-بعد-فرز-72--من-الأصوات-1094197574.html

"الحلم الجورجي" يتصدر الانتخابات التشريعية في جورجيا بعد فرز 72 % من الأصوات

"الحلم الجورجي" يتصدر الانتخابات التشريعية في جورجيا بعد فرز 72 % من الأصوات

سبوتنيك عربي

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد، بحصوله على نسبة 53.6 بالمئة من الأصوات. 27.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-27T00:53+0000

2024-10-27T00:53+0000

2024-10-27T00:54+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094197654_0:245:3066:1970_1920x0_80_0_0_a7a4e1220660144355ab1da607066e69.jpg

تبليسي - سبوتنيك. جاء ذلك بعد إعادة فرز الأصوات في 72 بالمئة من مراكز الاقتراع، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية.وبحسب اللجنة، فإنه "بعد إعادة فرز الأصوات في 2242 مركز اقتراع، أي ما يقارب من 72 في المئة من المراكز، حصل" الحلم الجورجي" على أكثر من 781 ألف صوت، أي 53.6 بالمئة من الأصوات".كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على حوالي 11 في المئة من الأصوات، و" الحركة الوطنية الموحدة" (حوالي 9.8 في المئة من الأصوات ) و"جورجيا القوية" على (حوالي 8.9 في المئة من الأصوات).أما حزب رئيس الوزراء الأسبق غيورغي غاخاريا "من أجل جورجيا" فقد حصل على حوالي 7.9 بالمئة من الأصوات.

https://sarabic.ae/20240826/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-غير-راضية-عن-الوضع-في-جورجيا-وتستعد-لـ-ثورة-ملونة-1092098118.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار