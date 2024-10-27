https://sarabic.ae/20241027/الحلم-الجورجي-يتصدر-الانتخابات-التشريعية-في-جورجيا-بعد-فرز-72--من-الأصوات-1094197574.html
"الحلم الجورجي" يتصدر الانتخابات التشريعية في جورجيا بعد فرز 72 % من الأصوات
"الحلم الجورجي" يتصدر الانتخابات التشريعية في جورجيا بعد فرز 72 % من الأصوات
سبوتنيك عربي
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد، بحصوله على نسبة 53.6 بالمئة من الأصوات. 27.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-27T00:53+0000
2024-10-27T00:53+0000
2024-10-27T00:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094197654_0:245:3066:1970_1920x0_80_0_0_a7a4e1220660144355ab1da607066e69.jpg
تبليسي - سبوتنيك. جاء ذلك بعد إعادة فرز الأصوات في 72 بالمئة من مراكز الاقتراع، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية.وبحسب اللجنة، فإنه "بعد إعادة فرز الأصوات في 2242 مركز اقتراع، أي ما يقارب من 72 في المئة من المراكز، حصل" الحلم الجورجي" على أكثر من 781 ألف صوت، أي 53.6 بالمئة من الأصوات".كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على حوالي 11 في المئة من الأصوات، و" الحركة الوطنية الموحدة" (حوالي 9.8 في المئة من الأصوات ) و"جورجيا القوية" على (حوالي 8.9 في المئة من الأصوات).أما حزب رئيس الوزراء الأسبق غيورغي غاخاريا "من أجل جورجيا" فقد حصل على حوالي 7.9 بالمئة من الأصوات.
https://sarabic.ae/20240826/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-غير-راضية-عن-الوضع-في-جورجيا-وتستعد-لـ-ثورة-ملونة-1092098118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1b/1094197654_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_52e5c5202726cb6a06429585c8512287.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"الحلم الجورجي" يتصدر الانتخابات التشريعية في جورجيا بعد فرز 72 % من الأصوات
00:53 GMT 27.10.2024 (تم التحديث: 00:54 GMT 27.10.2024)
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في جورجيا فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد، بحصوله على نسبة 53.6 بالمئة من الأصوات.
تبليسي - سبوتنيك
. جاء ذلك بعد إعادة فرز الأصوات في 72 بالمئة من مراكز الاقتراع، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الجورجية.
وبحسب اللجنة، فإنه "بعد إعادة فرز الأصوات في 2242 مركز اقتراع، أي ما يقارب من 72 في المئة من المراكز، حصل" الحلم الجورجي
" على أكثر من 781 ألف صوت، أي 53.6 بالمئة من الأصوات".
كما حصل حسب آخر النتائج المعلن عنها، حزب "التحالف من أجل التغيير" على حوالي 11 في المئة من الأصوات، و" الحركة الوطنية الموحدة" (حوالي 9.8 في المئة من الأصوات ) و"جورجيا القوية" على (حوالي 8.9 في المئة من الأصوات).
أما حزب رئيس الوزراء
الأسبق غيورغي غاخاريا "من أجل جورجيا" فقد حصل على حوالي 7.9 بالمئة من الأصوات.