https://sarabic.ae/20240826/الاستخبارات-الروسية-واشنطن-غير-راضية-عن-الوضع-في-جورجيا-وتستعد-لـ-ثورة-ملونة-1092098118.html

الاستخبارات الروسية: واشنطن غير راضية عن الوضع في جورجيا وتستعد لـ "ثورة ملونة"

الاستخبارات الروسية: واشنطن غير راضية عن الوضع في جورجيا وتستعد لـ "ثورة ملونة"

سبوتنيك عربي

أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن الأمريكيين غير راضين للغاية عن تطور الوضع في جورجيا عشية الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر ويستعدون لـ "ثورة ملونة" في... 26.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-26T07:53+0000

2024-08-26T07:53+0000

2024-08-26T07:53+0000

روسيا

جورجيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0a/1047133294_0:188:2881:1809_1920x0_80_0_0_72342797c4e6f61fa8f6960a62069d76.jpg

وقالت الاستخبارات: "يستعد الأمريكيون لـ "ثورة ملونة" في جورجيا. وفقًا للمعلومات الواردة، فإن البيت الأبيض غير راضٍ للغاية عن تطور الوضع في جورجيا عشية الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر".وأشارت إلى أنه "من المقرر في "ميدان تبليسي" نشر "أدلة التزوير" أثناء التصويت، والإعلان عن عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات والمطالبة بتغيير الحكومة، وسيتم استفزاز وكالات إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بالقوة".أوضحت أنه "وفي الوقت نفسه، يعمل الأمريكيون مسبقًا على خيارات الرد السياسي والاقتصادي "القاسي" على استخدام السلطات "المفرط" للقوة ضد "المدنيين".وأوضحت أنه "على هذه الخلفية، فإن حزب الحلم الجورجي الحاكم قادر على اكتساب مصداقية مقنعة بين السكان، وكما يخشون في الولايات المتحدة، فإن "الحالمين" سوف يتمتعون بحرية مطلقة في مواصلة مسارهم السيادي ورفض الانصياع للمطالب الغربية التي تتعارض مع المصالح الوطنية لجورجيا".وفي يونيو/حزيران، قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه إن أعضاء حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي يتزعمه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي يسعون جاهدين لجعل البلاد تتبع السيناريو الأوكراني.وفي وقت سابق، أشار أيضًا إلى أنه إذا كانت هذه القوة السياسية في السلطة، فإن جورجيا ستكون متورطة في الصراع الحالي، لأنهم "يريدون فتح "جبهة ثانية" ضد روسيا".السلطات الأمريكية تتهم رجلا من ولاية جورجيا بتهديد مدير الـ"إف بي آي" الاستخبارات الخارجية الروسية: هناك محاولة لتغيير السلطة في جورجياباحث في الشأن الروسي: أميركا تريد إشعال الفتنة في جورجيا للضغط على روسيا وتجربة أوكرانيا لن تتكرر

https://sarabic.ae/20240524/بلينكن-الولايات-المتحدة-تبدأ-مراجعة-شاملة-للتعاون-الثنائي-مع-جورجيا-1089160174.html

جورجيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, جورجيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية