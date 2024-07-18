https://sarabic.ae/20240718/السلطات-الأمريكية-تتهم-رجلا-من-ولاية-جورجيا-بتهديد-مدير-الـإف-بي-آي--1090931894.html
السلطات الأمريكية تتهم رجلا من ولاية جورجيا بتهديد مدير الـ"إف بي آي"
السلطات الأمريكية تتهم رجلا من ولاية جورجيا بتهديد مدير الـ"إف بي آي"
سبوتنيك عربي
وجّهت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تهما فيدرالية لرجل من ولاية جورجيا الأمريكية، بتهديد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ، كريستوفر راي. 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T20:08+0000
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وجاء في بيان مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا: "تم توجيه الاتهام إلى جون وودبري، بتهم فيدرالية تتمثل في نقل تهديدات بين الولايات لإصابة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، وآخرين".وأضاف البيان أنه "يُزعم أن جون وودبري (34 عاما)، نشر رسالة عنيفة على موقع نشرات نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة "4chan.org"، في 7 يونيو(حزيران) 2023، والتي تحمل تهديدات لمدير الـ"إف بي آي" وآخرين".وأشار البيان إلى أنه تم القبض على جون وودبري، وتم استدعاؤه، اليوم الخميس، أمام القاضية الأمريكية، كاثرين إم ساليناس، بعد توجيه الاتهام إليه، في 9 يوليو/ تموز الجاري.وأضاف البيان أن القضية قيد التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.وقبل أن يختاره الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان كريستوفر راي، مدعيا فيدراليا في أتلانتا، حيث ساعد في تنظيم العديد من الإدانات البارزة.وعلى مدار مسيرته القانونية، ساعد راي في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وقاد الملاحقة القضائية للعديد من قضايا الاحتيال البارزة في الشركات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240714/إف-بي-آي-يكشف-هوية-الشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-يبلغ-من-العمر-20-عاما-1090780430.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السلطات الأمريكية تتهم رجلا من ولاية جورجيا بتهديد مدير الـ"إف بي آي"
وجّهت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، تهما فيدرالية لرجل من ولاية جورجيا الأمريكية، بتهديد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ، كريستوفر راي.
وجاء في بيان
مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من جورجيا: "تم توجيه الاتهام إلى جون وودبري، بتهم فيدرالية تتمثل في نقل تهديدات بين الولايات لإصابة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، وآخرين".
وأضاف البيان أنه "يُزعم أن جون وودبري (34 عاما)، نشر رسالة عنيفة على موقع نشرات نظرية المؤامرة اليمينية المتطرفة "4chan.org"، في 7 يونيو(حزيران) 2023، والتي تحمل تهديدات لمدير الـ"إف بي آي" وآخرين".
وأشار البيان إلى أنه تم القبض على جون وودبري، وتم استدعاؤه، اليوم الخميس، أمام القاضية الأمريكية، كاثرين إم ساليناس، بعد توجيه الاتهام إليه، في 9 يوليو/ تموز الجاري.
وأضاف البيان أن القضية قيد التحقيق حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقبل أن يختاره الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان كريستوفر راي، مدعيا فيدراليا في أتلانتا، حيث ساعد في تنظيم العديد من الإدانات البارزة.
وعلى مدار مسيرته القانونية، ساعد راي في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وقاد الملاحقة القضائية للعديد من قضايا الاحتيال البارزة في الشركات الأمريكية.