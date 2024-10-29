https://sarabic.ae/20241029/إيران-ترد-على-تهديدات-أوروبا-باتخاد-تدابير-ضدها-بعد-إعدامها-جمشيد-شارمهد-1094296563.html

إيران ترد على تهديدات أوروبا باتخاد تدابير ضدها بعد إعدامها جمشيد شارمهد

إيران ترد على تهديدات أوروبا باتخاد تدابير ضدها بعد إعدامها جمشيد شارمهد

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، على تصريحات لمسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T19:56+0000

2024-10-29T19:56+0000

2024-10-29T19:56+0000

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وطرح عراقجي على بوريل، عبر منصة "إكس"، بعض التساؤلات بشأن اجراءات الاتحاد الاوروبي لوقف الابادة الجماعية في غزة ولبنان، مؤكدا أن أوروبا ومن خلال ازدواجية معاييرها، ليست سوى "رمزا للنفاق".وكتب وزير الخارجية الإيراني لبوريل: "أود أن أصدقك عندما تقول إن الحياة والكرامة الإنسانية يجب أن تُصان، لكن المشكلة هي أن زملاءك الأوروبيين يدعمون بلا خجل الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".ثم تساءل عراقجي لبوريل: "ماذا فعل الاتحاد الأوروبي لوقف قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في غزة؟، وماذا فعل الاتحاد الأوروبي لإنهاء تهجير 1.5 مليون لاجئ في لبنان وإعادتهم إلى ديارهم؟، وماذا فعل الاتحاد الأوروبي لتعويض أسر القتلى على يد جمشيد شارمهد؟وتابع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إذا لم يكن لديك إجابة على تساؤلاتي، فينبغي أن يقال إن أوروبا ليست سوى رمزا للنفاق".وكان جوزيب بوريل، قال اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدين إعدام الألماني - الإيراني، جمشيد شارمهد، في طهران، معلنا أنه سيتم النظر في اتخاذ تدابير ردا على ذلك. وكتب بوريل عبر منصة "إكس": "نحن ندين قتل شارمهد بأشد العبارات الممكنة، ويعارض الاتحاد الأوروبي بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، إنه انتهاك للحق في الحياة وإنكار مطلق للكرامة الإنسانية، ويدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير ردا على ذلك".أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- "إرنا"، بأنه تم "إعدام قائد الزمرة الإرهابية المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد، صباح اليوم، والذي خطط منذ سنوات للعديد من العمليات الإرهابية ضد بلدنا إيران بإيعاز من أسياده الغربيين والأمريكيين".وكان نائب السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب أبادي، أدان، في أبريل/ نيسان الماضي، البيان الأوروبي بشأن المطالبة بإلغاء إعدام المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد.واتهم غريب أبادي، أوروبا والولايات المتحدة بإيواء الإرهابيين، قائلا: عبر حسابه على "تويتر": إن "أوروبا وأمريكا آوتا إيرانيا إرهابيا، وعندما وقع بين يدي العدالة يدعمون هذا الإرهابي بدلا من التنديد بتصرفاته الإرهابية والابتعاد عن الإرهاب".وأضاف المسؤول الإيراني: "لا مكان لحقوق الضحايا لديهم، هذا يكشف عن وجه أوروبا التي تتظاهر بالدفاع عن حقوق الإنسان".وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دعا إيران إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد، مؤكداً في بيان ضرورة إلغاء الحكم وضمان الحقوق الأولية لشارمهد فورا.وأعلن القضاء الإيراني، في وقت سابق، المصادقة على حكم الإعدام بحق المواطن الألماني الإيراني، جمشيد شارمهد، الذي اتُهم بارتكاب عدة هجمات، وسبق لبرلين انتقاد الحكم بشدة، وردت بطرد دبلوماسيين إيرانيين.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، إن "المحكمة العليا في البلاد صادقت على حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد في قضية الإشراف على تنفيذ عمليات إرهابية".واعتقلت السلطات الإيرانية شارمهد قبل أكثر من عامين، وحينها أوضحت أن "تنظيم تندر تأسس عام 2004 بزعامة شخص يسمى فتح الله منوجهري الملقب بـ "فرود فولادوند"، وكان هدف هذا الشخص من تأسيس هذه المجموعة إسقاط النظام الإيراني خلال عام واحد".وذكرت أنه "بعد اختفاء فرود فولادوند، جاء جمشيد شارمهد، وتولى القيادة"، مؤكدة أن هذه المجموعة تبنت بشكل مباشر عمليات إرهابية داخل إيران.وتابعت أن التنظيم نفذ عمليات إرهابية في إيران بينها استهداف مجلس عزاء في عاشوراء، أدى إلى مقتل 14 شخصا وجرح 215 آخرين.ويحمل جمشيد شارمهد (67 عاما) الجنسيتين الإيرانية والألمانية، وكان يقيم في أمريكا قبل إلقاء القبض عليه، في عام 2020، في عملية معقدة نفذتها قوات الأمن الإيرانية.

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