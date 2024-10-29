https://sarabic.ae/20241029/الجيش-الروسي-يحصل-على-بندقية-قنص-خارقة-1094295940.html
الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة
الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش أنواعا مختلفة من بنادق القنص، التي أثبتت كفاءتها العالية في العديد من الحروب، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على أنواع أكثر تطورا. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T19:16+0000
2024-10-29T19:16+0000
2024-10-29T19:16+0000
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وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن قناصة الجيش الروسي سيحصلون على بندقية القنص الخارقة "إس تي إم - 308"، التي تتميز بدقة عالية. وتتميز هذه البندقية بتصميم فريد يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بها على خط واحد للتقليل من معدلات الارتداد وزيادة دقة التصويب.وعلى سبيل المثال، كان تصميم بندقية القنص "إس في دي" يتضمن وجود أجزاء إطلاق النار في مستوى أعلى من مستوى السبطانة (ماسورة البندقية).كما تتميز البندقية "إس تي إم - 308" بأنها أخف وزنا من بنادق "إس في دي"، التي يصل وزنها إلى 4.3 كيلوغراما، إضافة إلى أن معدل ارتدادها المنخفض يمكن القناص من مراقبة الهدف بعد إطلاق النار عليه.وتستخدم "إس تي إم - 308" طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) تمكن القناص من إطلاق النار على أهدافه من مسافة آمنة تصل إلى 1000 متر.وتمتلك البندقية الروسية مسند (دبشك) قابل للطي إضافة إلى قضبان (بيكاتنلي) لتثبيت وسائل الرؤية المختلفة، كما أنها مصممة بماسورة يمكن تزويدها بأجهزة مختلفة مثل مانع اللهب وكاتم الصوت.
https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
https://sarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
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رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة
يمتلك الجيش أنواعا مختلفة من بنادق القنص، التي أثبتت كفاءتها العالية في العديد من الحروب، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على أنواع أكثر تطورا.
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
، فإن قناصة الجيش الروسي سيحصلون على بندقية القنص الخارقة "إس تي إم - 308"، التي تتميز بدقة عالية.
وتتميز هذه البندقية بتصميم فريد يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بها على خط واحد للتقليل من معدلات الارتداد وزيادة دقة التصويب.
وعلى سبيل المثال، كان تصميم بندقية القنص "إس في دي" يتضمن وجود أجزاء إطلاق النار في مستوى أعلى من مستوى السبطانة (ماسورة البندقية).
كما تتميز البندقية "إس تي إم - 308" بأنها أخف وزنا من بنادق "إس في دي"، التي يصل وزنها إلى 4.3 كيلوغراما، إضافة إلى أن معدل ارتدادها المنخفض يمكن القناص من مراقبة الهدف بعد إطلاق النار
عليه.
وتستخدم "إس تي إم - 308" طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) تمكن القناص من إطلاق النار على أهدافه من مسافة آمنة تصل إلى 1000 متر.
وتمتلك البندقية الروسية
مسند (دبشك) قابل للطي إضافة إلى قضبان (بيكاتنلي) لتثبيت وسائل الرؤية المختلفة، كما أنها مصممة بماسورة يمكن تزويدها بأجهزة مختلفة مثل مانع اللهب وكاتم الصوت.