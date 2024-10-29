الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241029/الجيش-الروسي-يحصل-على-بندقية-قنص-خارقة-1094295940.html
الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة
الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة
سبوتنيك عربي
يمتلك الجيش أنواعا مختلفة من بنادق القنص، التي أثبتت كفاءتها العالية في العديد من الحروب، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على أنواع أكثر تطورا. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T19:16+0000
2024-10-29T19:16+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094295353_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_d4a334df0b46d376d2718398209507e2.jpg
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن قناصة الجيش الروسي سيحصلون على بندقية القنص الخارقة "إس تي إم - 308"، التي تتميز بدقة عالية. وتتميز هذه البندقية بتصميم فريد يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بها على خط واحد للتقليل من معدلات الارتداد وزيادة دقة التصويب.وعلى سبيل المثال، كان تصميم بندقية القنص "إس في دي" يتضمن وجود أجزاء إطلاق النار في مستوى أعلى من مستوى السبطانة (ماسورة البندقية).كما تتميز البندقية "إس تي إم - 308" بأنها أخف وزنا من بنادق "إس في دي"، التي يصل وزنها إلى 4.3 كيلوغراما، إضافة إلى أن معدل ارتدادها المنخفض يمكن القناص من مراقبة الهدف بعد إطلاق النار عليه.وتستخدم "إس تي إم - 308" طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) تمكن القناص من إطلاق النار على أهدافه من مسافة آمنة تصل إلى 1000 متر.وتمتلك البندقية الروسية مسند (دبشك) قابل للطي إضافة إلى قضبان (بيكاتنلي) لتثبيت وسائل الرؤية المختلفة، كما أنها مصممة بماسورة يمكن تزويدها بأجهزة مختلفة مثل مانع اللهب وكاتم الصوت.
https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
https://sarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094295353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5812c699d82e8262c088bdcc9672cd5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

الجيش الروسي يحصل على بندقية قنص خارقة

19:16 GMT 29.10.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوربندقية قنص روسية
بندقية قنص روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يمتلك الجيش أنواعا مختلفة من بنادق القنص، التي أثبتت كفاءتها العالية في العديد من الحروب، لكن ذلك لم يمنعه من الحصول على أنواع أكثر تطورا.
وبحسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، فإن قناصة الجيش الروسي سيحصلون على بندقية القنص الخارقة "إس تي إم - 308"، التي تتميز بدقة عالية.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
11 يونيو, 06:40 GMT
وتتميز هذه البندقية بتصميم فريد يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية الخاصة بها على خط واحد للتقليل من معدلات الارتداد وزيادة دقة التصويب.
وعلى سبيل المثال، كان تصميم بندقية القنص "إس في دي" يتضمن وجود أجزاء إطلاق النار في مستوى أعلى من مستوى السبطانة (ماسورة البندقية).
كما تتميز البندقية "إس تي إم - 308" بأنها أخف وزنا من بنادق "إس في دي"، التي يصل وزنها إلى 4.3 كيلوغراما، إضافة إلى أن معدل ارتدادها المنخفض يمكن القناص من مراقبة الهدف بعد إطلاق النار عليه.
استخدام بندقية قنص روسية خلال تدريب عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
8 ديسمبر 2022, 08:35 GMT
وتستخدم "إس تي إم - 308" طلقات عيار (7.62 * 51 ملم) تمكن القناص من إطلاق النار على أهدافه من مسافة آمنة تصل إلى 1000 متر.
وتمتلك البندقية الروسية مسند (دبشك) قابل للطي إضافة إلى قضبان (بيكاتنلي) لتثبيت وسائل الرؤية المختلفة، كما أنها مصممة بماسورة يمكن تزويدها بأجهزة مختلفة مثل مانع اللهب وكاتم الصوت.
© Sputnikإنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
إنفوجراف | إس في دي... بندقية قنص روسية أسطورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
إنفوجراف | "إس في دي"... بندقية قنص روسية أسطورية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала