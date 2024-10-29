https://sarabic.ae/20241029/تقرير-اتفاق-مرتقب-بين-إسرائيل-وحزب-الله-لوقف-إطلاق-النار-دون-الارتباط-بغزة-1094265688.html

تقرير: اتفاق مرتقب بين إسرائيل و"حزب الله" لوقف إطلاق النار دون الارتباط بغزة

تقرير: اتفاق مرتقب بين إسرائيل و"حزب الله" لوقف إطلاق النار دون الارتباط بغزة

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إسرائيلية رفيعة بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الشمال مع لبنان، وسط تقدم ملحوظ في المباحثات التي يقودها مبعوث البيت الأبيض،... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T07:18+0000

2024-10-29T07:18+0000

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وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نجح المبعوث الأمريكي في تحقيق تفاهمات خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وقد يصل إلى إسرائيل قريباً لإتمام الاتفاق.ويُتوقع أن تبدأ الاتفاقية بمرحلة تجريبية تستمر لمدة 60 يوماً، تتولى خلالها القوات اللبنانية الانتشار في الجنوب بإسناد من قوات الأمم المتحدة "يونيفيل".ويتضمن الاتفاق نقاطا رئيسية أبرزها:وتسعى إسرائيل إلى إشراك روسيا ودول أوروبية في مراقبة الاتفاق، حيث تعمل حالياً على استقطاب المزيد من الدول لضمان نجاح الاتفاق، حسب الصحيفة.

https://sarabic.ae/20241029/مدير-المخابرات-الأمريكية-يطرح-مقترحا-جديدا-لهدنة-بقطاع-غزة-لمدة-28-يوما-1094262469.html

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إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, إيران, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار