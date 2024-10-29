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تقرير: اتفاق مرتقب بين إسرائيل و"حزب الله" لوقف إطلاق النار دون الارتباط بغزة
تقرير: اتفاق مرتقب بين إسرائيل و"حزب الله" لوقف إطلاق النار دون الارتباط بغزة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إسرائيلية رفيعة بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الشمال مع لبنان، وسط تقدم ملحوظ في المباحثات التي يقودها مبعوث البيت الأبيض،... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T07:18+0000
2024-10-29T07:27+0000
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وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نجح المبعوث الأمريكي في تحقيق تفاهمات خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وقد يصل إلى إسرائيل قريباً لإتمام الاتفاق.ويُتوقع أن تبدأ الاتفاقية بمرحلة تجريبية تستمر لمدة 60 يوماً، تتولى خلالها القوات اللبنانية الانتشار في الجنوب بإسناد من قوات الأمم المتحدة "يونيفيل".ويتضمن الاتفاق نقاطا رئيسية أبرزها:وتسعى إسرائيل إلى إشراك روسيا ودول أوروبية في مراقبة الاتفاق، حيث تعمل حالياً على استقطاب المزيد من الدول لضمان نجاح الاتفاق، حسب الصحيفة.
https://sarabic.ae/20241029/مدير-المخابرات-الأمريكية-يطرح-مقترحا-جديدا-لهدنة-بقطاع-غزة-لمدة-28-يوما-1094262469.html
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إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, إيران, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, لبنان, غزة, أخبار حزب الله, إيران, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار

تقرير: اتفاق مرتقب بين إسرائيل و"حزب الله" لوقف إطلاق النار دون الارتباط بغزة

07:18 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 29.10.2024)
© Photo / Lockheed Martin مقاتلة "إف-35"
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Photo / Lockheed Martin
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أفادت مصادر إسرائيلية رفيعة بأن مفاوضات تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في الشمال مع لبنان، وسط تقدم ملحوظ في المباحثات التي يقودها مبعوث البيت الأبيض، آموس هوكشتاين.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نجح المبعوث الأمريكي في تحقيق تفاهمات خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان وقد يصل إلى إسرائيل قريباً لإتمام الاتفاق.
ويُتوقع أن تبدأ الاتفاقية بمرحلة تجريبية تستمر لمدة 60 يوماً، تتولى خلالها القوات اللبنانية الانتشار في الجنوب بإسناد من قوات الأمم المتحدة "يونيفيل".

وفي السياق، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية أن إيران وافقت على السماح لـ"حزب الله" بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان دون اشتراط وقف مماثل في قطاع غزة.

القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
مدير المخابرات الأمريكية يطرح مقترحا جديدا لهدنة في قطاع غزة لمدة 28 يوما
01:53 GMT
ويتضمن الاتفاق نقاطا رئيسية أبرزها:
1.
تطبيق موسع للقرار 1701 لضمان إبعاد أي وجود مسلح لـ"حزب الله" جنوب نهر الليطاني، ودعم الانتشار المكثف للجيش اللبناني، بوجود نحو 5000 إلى 10000 جندي.
2.
إنشاء آلية دولية لفرض ومراقبة الالتزام ببنود الاتفاق، بحيث تتمكن الأطراف من الإبلاغ عن أي انتهاكات.
3.
في حال رصد أي خروقات من قبل "حزب الله" دون تحرك الجيش اللبناني أو "يونيفيل"، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك لصد التهديدات.
4.
منع أي محاولات لإعادة تسليح "حزب الله" عبر الحدود الجوية أو البحرية أو البرية.
وتسعى إسرائيل إلى إشراك روسيا ودول أوروبية في مراقبة الاتفاق، حيث تعمل حالياً على استقطاب المزيد من الدول لضمان نجاح الاتفاق، حسب الصحيفة.
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