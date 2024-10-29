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جيش كوريا الجنوبية يختتم أول مهمة خارجية للدبابات في قطر
جيش كوريا الجنوبية يختتم أول مهمة خارجية للدبابات في قطر
سبوتنيك عربي
أعلن جيش كوريا الجنوبية اختتام أول مناورات عسكرية يجريها خارج البلاد بمشاركة دبابات ومدافع هاوتزر. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان للجيش الكوري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن المناورات جرت في قطر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.ولفت إلى أن الأسلحة التي شاركت في المناورات شملت 4 دبابات طراز "كيه - 2"، و4 مدافع هاوتزر طراز "كيه - 9 إيه 1".وشملت المناورات عمليات مشتركة لإعادة التزود بالذخيرة باستخدام مركبات "كيه - 10". وتسعى سيئول إلى توثيق علاقاتها الدفاعية مع الدوحة، خاصة بعدما وقعت الدولتان اتفاقية تعاون دفاعي مشتركة في فبراير/ شباط الماضي.ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، إضافة إلى الدبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241022/دبابات-ومدافع-تابعة-لجيش-أجنبي-داخل-أراضي-قطر-في-تحرك-عسكري-غير-مسبوق-1094024029.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, قطر, أخبار قطر اليوم

جيش كوريا الجنوبية يختتم أول مهمة خارجية للدبابات في قطر

20:52 GMT 29.10.2024
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABمدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021
مدفع كيه 9 الكوري الجنوبي في إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
أعلن جيش كوريا الجنوبية اختتام أول مناورات عسكرية يجريها خارج البلاد بمشاركة دبابات ومدافع هاوتزر.
جاء ذلك في بيان للجيش الكوري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن المناورات جرت في قطر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
الجيش القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
دبابات ومدافع تابعة لجيش أجنبي داخل أراضي قطر في تحرك عسكري غير مسبوق
22 أكتوبر, 08:23 GMT
ولفت إلى أن الأسلحة التي شاركت في المناورات شملت 4 دبابات طراز "كيه - 2"، و4 مدافع هاوتزر طراز "كيه - 9 إيه 1".
وشملت المناورات عمليات مشتركة لإعادة التزود بالذخيرة باستخدام مركبات "كيه - 10".
وتسعى سيئول إلى توثيق علاقاتها الدفاعية مع الدوحة، خاصة بعدما وقعت الدولتان اتفاقية تعاون دفاعي مشتركة في فبراير/ شباط الماضي.
ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، إضافة إلى الدبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
© Sputnik"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
كيه - 9 مدفع جديد للجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
"كيه - 9" مدفع جديد للجيش المصري
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