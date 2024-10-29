https://sarabic.ae/20241029/جيش-كوريا-الجنوبية-يختتم-أول-مهمة-خارجية-للدبابات-في-قطر-1094297911.html
جيش كوريا الجنوبية يختتم أول مهمة خارجية للدبابات في قطر
جيش كوريا الجنوبية يختتم أول مهمة خارجية للدبابات في قطر
سبوتنيك عربي
أعلن جيش كوريا الجنوبية اختتام أول مناورات عسكرية يجريها خارج البلاد بمشاركة دبابات ومدافع هاوتزر. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T20:52+0000
2024-10-29T20:52+0000
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جاء ذلك في بيان للجيش الكوري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن المناورات جرت في قطر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.ولفت إلى أن الأسلحة التي شاركت في المناورات شملت 4 دبابات طراز "كيه - 2"، و4 مدافع هاوتزر طراز "كيه - 9 إيه 1".وشملت المناورات عمليات مشتركة لإعادة التزود بالذخيرة باستخدام مركبات "كيه - 10". وتسعى سيئول إلى توثيق علاقاتها الدفاعية مع الدوحة، خاصة بعدما وقعت الدولتان اتفاقية تعاون دفاعي مشتركة في فبراير/ شباط الماضي.ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، إضافة إلى الدبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sarabic.ae/20241022/دبابات-ومدافع-تابعة-لجيش-أجنبي-داخل-أراضي-قطر-في-تحرك-عسكري-غير-مسبوق-1094024029.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية, قطر, أخبار قطر اليوم
جيش كوريا الجنوبية يختتم أول مهمة خارجية للدبابات في قطر
أعلن جيش كوريا الجنوبية اختتام أول مناورات عسكرية يجريها خارج البلاد بمشاركة دبابات ومدافع هاوتزر.
جاء ذلك في بيان للجيش الكوري، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن المناورات جرت في قطر، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ولفت إلى أن الأسلحة التي شاركت في المناورات شملت 4 دبابات طراز "كيه - 2"، و4 مدافع هاوتزر
طراز "كيه - 9 إيه 1".
وشملت المناورات عمليات مشتركة لإعادة التزود بالذخيرة باستخدام مركبات "كيه - 10".
وتسعى سيئول إلى توثيق علاقاتها الدفاعية مع الدوحة، خاصة بعدما وقعت الدولتان اتفاقية تعاون دفاعي
مشتركة في فبراير/ شباط الماضي.
ووصل نحو 100 جندي كوري جنوبي، إضافة إلى الدبابات ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع إلى دولة قطر، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.