https://sarabic.ae/20241029/رئيس-الوزراء-المصري-تحقيق-الرخاء-في-العالم-يرتبط-بإقامة-دولة-فلسطينية-مستقلة-1094288145.html

رئيس الوزراء المصري: تحقيق الرخاء في العالم يرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

رئيس الوزراء المصري: تحقيق الرخاء في العالم يرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك ارتباطا وثيقا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T15:29+0000

2024-10-29T15:29+0000

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وأضاف خلال كلمته في مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي تستضيفها الرياض، هذا الأمر يضع منطقة الشرق الأوسط، التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التصعيد. وتابع: "أبرز هذه التحديات في المرحلة الحالية، يتمثل في العدوان الإسرائيلي المستمر على الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، الذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لبنان".وأكد أن في مواجهة هذه التحديات يبرز دور مصر والسعودية باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين للأمن في المنطقة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الراهن، وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق حول حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز.وشدد على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء في المنطقة والعالم يرتبط بشكل أساسي بتحقيق السلام العادل والشامل عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.وأعرب عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والسعودية على جميع المستويات، ما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين،، مشيدا بالطفرة التي تشهدها المملكة، في مختلف المجالات، وأردف: "يؤكد ذلك استعداد مصر المشاركة في مسيرة التنمية بالمملكة من خلال، الخبرات والكوادر البشرية المصرية".وانطلقت النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية، الرياض.ويعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد".

https://sarabic.ae/20231019/البوصلة-الجديدة-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-نسختها-السابعة-تعقد-في-الرياض-بمشاركة-قادة-العالم-1082211907.html

https://sarabic.ae/20191030/بدر-الراجحي-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-يفوق-التصورات-1043282112.html

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