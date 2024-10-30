https://sarabic.ae/20241030/القوات-الأوكرانية-تهدد-بإجراء-تجارب-طبية-على-أسير-روسي-في-حال-عدم-دفع-أسرته-فدية-مالية-1094299853.html
القوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية
القوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة سبوتنيك على تسجيل الصوتي لمحادثة هاتفية، هددت فيه القوات المسلحة الأوكرانية، بإجراء تجارب طبية على جندي أسير من القوات المسلحة الروسية، يسمى إيغور... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T04:16+0000
2024-10-30T04:16+0000
2024-10-30T04:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكان في التسجيل صوت امرأة تمثل الجانب الأوكراني تتحدث وتطالب بالمال قائلة: "إنه الآن في موقع ميداني، حيث يريد الكثير من الأوكرانيين الغاضبين إجراء جميع أنواع التجارب الطبية والبشرية عليه، وبعد ذلك سيتم رمي معظم أولئك الذين هم في نفس وضعه في مكان ما على مشارف الغابة".وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من حالات الابتزاز التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية لعائلات الأسرى الروس.وفي وقت سابق، قال والدا أحد العسكريين الروس؛ وهو الأسير نيكولاي شيبيلوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الأوكرانية ابتزتهم أيضًا بالمال، وهددت بقتل ابنهم. وناشد والدا شيبيلوف المنظمات الدولية طلبًا لحمايته والمساعدة في إعادته إلى وطنه.
https://sarabic.ae/20241029/أوكرانيا-هناك-زيادة-في-حالات-الفرار-من-الخدمة-في-القوات-المسلحة-1094294527.html
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أسير, القوات الأوكرانية, روسيا
أسير, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية
حصلت وكالة سبوتنيك على تسجيل الصوتي لمحادثة هاتفية، هددت فيه القوات المسلحة الأوكرانية، بإجراء تجارب طبية على جندي أسير من القوات المسلحة الروسية، يسمى إيغور شيغوليفاتي، ما لم تدفع أسرته فدية مالية قدرها مليون روبل روسي.
موسكو - سبوتنيك. وكان في التسجيل صوت امرأة تمثل الجانب الأوكراني تتحدث وتطالب بالمال قائلة: "إنه الآن في موقع ميداني، حيث يريد الكثير من الأوكرانيين الغاضبين إجراء جميع أنواع التجارب الطبية والبشرية عليه، وبعد ذلك سيتم رمي معظم أولئك الذين هم في نفس وضعه في مكان ما على مشارف الغابة".
وبحسب المرأة التي ظهر صوتها في التسجيل، فإن إيغور موجود في منطقة خط المواجهة، ولم يعلنه الجيش الأوكراني أسيرًا، وإنهم ينتظرون المال. مضيفة أنه "لم يتم الاعتراف به كأسير حرب، هل تفهمون لماذا لم يؤكد الجانب الأوكراني وجوده لديه؟ إنهم غير متأكدين ما إذا كانوا بحاجة إليه حيًا أم لا"، فيما أكد الأخ غير الشقيق للأسير إيغور شيغوليفاتي، ألكسندر سيريكوف، لوكالة "سبوتنيك" أنهم يطالبونهم بمليون روبل مقابل حياة إيغور.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من حالات الابتزاز التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية لعائلات الأسرى الروس.
وفي وقت سابق، قال والدا أحد العسكريين الروس؛ وهو الأسير نيكولاي شيبيلوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الأوكرانية ابتزتهم أيضًا بالمال، وهددت بقتل ابنهم. وناشد والدا شيبيلوف المنظمات الدولية طلبًا لحمايته والمساعدة في إعادته إلى وطنه.