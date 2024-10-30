https://sarabic.ae/20241030/القوات-الأوكرانية-تهدد-بإجراء-تجارب-طبية-على-أسير-روسي-في-حال-عدم-دفع-أسرته-فدية-مالية-1094299853.html

القوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية

القوات الأوكرانية تهدد بإجراء تجارب طبية على أسير روسي في حال عدم دفع أسرته فدية مالية

سبوتنيك عربي

حصلت وكالة سبوتنيك على تسجيل الصوتي لمحادثة هاتفية، هددت فيه القوات المسلحة الأوكرانية، بإجراء تجارب طبية على جندي أسير من القوات المسلحة الروسية، يسمى إيغور... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T04:16+0000

2024-10-30T04:16+0000

2024-10-30T04:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أسير

القوات الأوكرانية

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وكان في التسجيل صوت امرأة تمثل الجانب الأوكراني تتحدث وتطالب بالمال قائلة: "إنه الآن في موقع ميداني، حيث يريد الكثير من الأوكرانيين الغاضبين إجراء جميع أنواع التجارب الطبية والبشرية عليه، وبعد ذلك سيتم رمي معظم أولئك الذين هم في نفس وضعه في مكان ما على مشارف الغابة".وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من حالات الابتزاز التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية لعائلات الأسرى الروس.وفي وقت سابق، قال والدا أحد العسكريين الروس؛ وهو الأسير نيكولاي شيبيلوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الأوكرانية ابتزتهم أيضًا بالمال، وهددت بقتل ابنهم. وناشد والدا شيبيلوف المنظمات الدولية طلبًا لحمايته والمساعدة في إعادته إلى وطنه.

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أسير, القوات الأوكرانية, روسيا