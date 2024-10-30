https://sarabic.ae/20241030/ترامب-يتعهد-برسالة-موجهة-إلى-اللبنانيين-بإعادة-السلام-إلى-الشرق-الأوسط-إذا-فاز-بالانتخابات-1094338160.html

ترامب يتعهد برسالة موجهة إلى اللبنانيين بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخابات

ترامب يتعهد برسالة موجهة إلى اللبنانيين بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخابات

سبوتنيك عربي

تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الحالية دونالد ترامب بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط إذا فاز بالانتخابات. 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T23:32+0000

2024-10-30T23:32+0000

2024-10-30T23:32+0000

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بيروت - سبوتنيك. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "إكس" قبل أيام قليلة من الانتخابات: "خلال فترة إدارتي، كان لدينا سلام في الشرق الأوسط، وسيكون لدينا سلام مرة أخرى قريبًا جدًا!"وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على حل المشاكل التي تسببت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، مؤكدًا عزمه على وقف المعاناة والدمار في لبنان.وأضاف: وأكد ترامب التزامه بالحفاظ على الشراكة المتساوية بين الطوائف اللبنانية جميعها، مشددًا على أن أصدقاء اللبنانيين وأسرهم في لبنان يستحقون العيش في سلام وازدهار وتناغم مع جيرانهم.واختتم ترامب تغريدته بدعوة الناخبين للتصويت له من أجل تحقيق السلام، قائلًا: "صوتوا لترامب من أجل السلام!"هذا وتأتي هذه التصريحات في ظل الحملة الانتخابية المكثفة التي يقودها ترامب، حيث يسعى لجذب أصوات الجاليات العربية والأميركية من أصول شرق أوسطية.وأمس الأربعاء، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين أبلغه خلال اتصال هاتفي اليوم بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قبل 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.وأضاف ميقاتي في مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية: "نبذل كل جهدنا.. لأن يصبح لدينا خلال الساعات أو الأيام المقبلة وقفا لإطلاق النار"، مضيفا أنه "متفائل بحذر".

https://sarabic.ae/20241030/ميقاتي-المبعوث-الأمريكي-أوحى-لي-بإمكانية-التوصل-الى-وقف-لإطلاق-النار-قبل-5-نوفمبر---عاجل-1094335936.html

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