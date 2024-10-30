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ميقاتي: المبعوث الأمريكي أوحى لي بإمكانية التوصل الى وقف لإطلاق النار قبل 5 نوفمبر... فيديو
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"حزب الله" يعلن شن هجوم مركب بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل
"حزب الله" يعلن شن هجوم مركب بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه شن هجوما متزامنا بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين عسكريتين، وتجمعات جنود داخل معسكر قرب مدينة حيفا في شمال... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T18:57+0000
2024-10-30T19:14+0000
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وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه شنوا "هجوما مركبا من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة... وتجمعات العدو في معسكر إلياكيم جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا".وأكد أنها "أصابت أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن" في الأجواء الإسرائيلية.وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، رصد إطلاق 3 طائرات مسيرة من لبنان.وأوضح أنه اعترض واحدة على الحدود مع لبنان بينما سقطت مسيرتين أخريين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود.وبداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
https://sarabic.ae/20241029/خبير-سياسي-حزب-الله-يرسم-معادلات-ردع-جديدة-وأستبعد-أن-يتوقف-العدوان--1094277825.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يعلن شن هجوم مركب بالصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل

18:57 GMT 30.10.2024 (تم التحديث: 19:14 GMT 30.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أنه شن هجوما متزامنا بالصواريخ والمسيرات على قاعدتين عسكريتين، وتجمعات جنود داخل معسكر قرب مدينة حيفا في شمال إسرائيل.
وقال الحزب في بيان، إن مقاتليه شنوا "هجوما مركبا من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة... وتجمعات العدو في معسكر إلياكيم جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا".
وأكد أنها "أصابت أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن" في الأجواء الإسرائيلية.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، رصد إطلاق 3 طائرات مسيرة من لبنان.
عناصر حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
"حزب الله" لـ"سبوتنيك": نرسم معادلات ردع جديدة ونستبعد أن يتوقف العدوان
أمس, 11:58 GMT
وأوضح أنه اعترض واحدة على الحدود مع لبنان بينما سقطت مسيرتين أخريين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 12 شهراً بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود.
وبداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، ما يمثل تصعيداً كبيراً جديداً في الصراع الدائر بين الجانبين، ويهدد بنشوب حرب إقليمية.
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