https://sarabic.ae/20241030/وزير-العمل-اللبناني-السفيرة-الأمريكية-في-لبنان-ستفشل-في-تحقيق-الفتنة-كما-فشلت-كوندوليزا-رايس-1094318115.html

وزير العمل اللبناني: السفيرة الأمريكية في لبنان ستفشل في تحقيق الفتنة كما فشلت كوندوليزا رايس

وزير العمل اللبناني: السفيرة الأمريكية في لبنان ستفشل في تحقيق الفتنة كما فشلت كوندوليزا رايس

سبوتنيك عربي

في قراءة للحراك السياسي والدبلوماسي الداخلي في لبنان طرح وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، عدة نقاط استهلها بالإشارة إلى طبيعة المفاوضات التي تحصل اليوم،... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

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وعن السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، أشار إلى أنها "ستفشل في خططها كما فشلت كوندوليزا رايس سابقًا، فما من أحد قادر على إلغاء "حزب الله".وأوضح أن "المعلومات تشير إلى أنها صدمت من الوضع في الميدان".كما تطرق الوزير إلى ملف رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن "السؤال اليوم هو هل اتفق المسيحيون على اسم معين للرئاسة".ونفى الوزير "تخلي من الثنائي الشيعي عن ترشيح سليمان فرنجية"، مشددًا على "دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار، ورمي الكرة في مرمى القوى الأخرى".وفيما يتعلق بموقف النائب جبران باسيل، أكد أن "دعمه للمقاومة لم يتغير"، معتبراً أن "سلاح المقاومة سيبقى موجهًا ضد العدو"، فأمام عدم قدرة الأمم المتحدة على حماية قواتها في لبنان ومنع الولايات المتحدة تسليح الجيش اللبناني، كيف لنا أن نسلّم سلاحنا؟".وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي الذي يدرك حقيقة التوازنات الداخلية والذي شدّد على موقف لبنان الثابت لناحية وقف العدوان وتطبيق القرار 1701، عملوا بجد وتفان في هذه الأزمة، على الرغم من أن المساعدات لم تكن كافية".

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