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أردوغان: المنطقة تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة والفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا
أردوغان: المنطقة تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة والفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، اليوم الخميس، في تعقيبه على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T15:04+0000
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وتابع محذرا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي، باسيرو يوماي فاي، من أن "الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا".كما حث الرئيس التركي، جميع الدول التي لديها "حس الضمير"، وفق تعبيره، على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد أن موقف السنغال من القضية الفلسطينية، القائم على حل الدولتين، "قيّم للغاية". وأضاف:"نحن نتابع الموقف الثابت لإخواننا الأفارقة، الذين يفهمون ما يعنيه القمع والحرب والمذابح، ضد سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية".وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح أمس الأربعاء أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية السلام. وقال الرئيس التركي، متحدثا في حفل توزيع جوائز الفائزين، في المسابقة الدولية التاسعة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم: "باستثناء عدد قليل من الدول، يؤسفني أن أعلن أنه لا يوجد رد فعل قوي من العالم الإسلامي، ويجب ألا ننسى أن هذه الفوضى مسجلة في التاريخ".وصرح أردوغان، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".
https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, السنغال
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, السنغال

أردوغان: المنطقة تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة والفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا

15:04 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Francisco Seco
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، اليوم الخميس، في تعقيبه على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة".
وتابع محذرا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي، باسيرو يوماي فاي، من أن "الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا".
كما حث الرئيس التركي، جميع الدول التي لديها "حس الضمير"، وفق تعبيره، على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأكد أن موقف السنغال من القضية الفلسطينية، القائم على حل الدولتين، "قيّم للغاية".
وأضاف:"نحن نتابع الموقف الثابت لإخواننا الأفارقة، الذين يفهمون ما يعنيه القمع والحرب والمذابح، ضد سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
أردوغان يدعو الشرق الأوسط إلى عدم التورط في "لعبة إسرائيل"
26 أكتوبر, 15:42 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح أمس الأربعاء أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية السلام.
وقال الرئيس التركي، متحدثا في حفل توزيع جوائز الفائزين، في المسابقة الدولية التاسعة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم: "باستثناء عدد قليل من الدول، يؤسفني أن أعلن أنه لا يوجد رد فعل قوي من العالم الإسلامي، ويجب ألا ننسى أن هذه الفوضى مسجلة في التاريخ".
وصرح أردوغان، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".
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